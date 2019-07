El Ventilador: Las grietas dentro del debate de una reforma laboral

Desde el oficialismo y sectores empresarios especialmente, aseguran que ante el desafío que imponen las nuevas tecnologías al mundo del trabajo, es necesario reducir los costos laborales y actualizar los convenios colectivos para lograr mayores niveles de competitividad y productividad.



Pero esta apuesta reformista del Gobierno no es nueva. En 2017 ya había impulsado un proyecto que no logró hacer pie en el Congreso, y avanzó sólo con algunos acuerdos sectoriales, como el ejemplo de Vaca Muerta, para imponer cambios en las condiciones laborales.



Ahora bien... ¿qué implicaría realmente una reforma laboral?



Especialistas aseguran que es urgente y necesaria una modernización de los convenios colectivos de actividad.



Y, si bien desde el Gobierno evitan entrar en detalles sobre las modificaciones que promueven, quienes están abocados al diseño de la propuesta advierten que algunos de los cambios serían: el impulso a los contratos individuales o por empresa, la reducción de costos laborales eliminando, por ejemplo, los aportes a los sindicatos y la rebaja de algunas cargas sociales.



Estos y otros aspectos como licencias, aguinaldo y vacaciones, son los puntos principales del debate y del desacuerdo entre empresarios, gobierno y sindicalistas.



Desde los sectores más críticos a la iniciativa, por ejemplo, se preguntan si es necesario una reforma para modificar cargas laborales de trabajadores e impuestos.



Mientras, los más cercanos a Mauricio Macri aseguran que uno de los objetivos centrales del Presidente para un eventual segundo mandato es pisar el acelerador y llevar adelante esta reforma como objetivo principal.



Pero las voces y posturas en contra también se hacen escuchar.



Ayer se supo que el lunes previo a las PASO, Hugo Moyano encabezará un acto en Ferro junto a las dos CTA y los gremios disidentes de la CGT, especialmente en rechazo a una posible reforma o flexibilización laboral, como prefieren llamarla.



Y, por otra parte, especialistas laborales y académicos vinculados al Frente de Todos, presentaron en sociedad la semana pasada una propuesta propia de reforma, bajo la consigna "Agenda urgente para una sociedad de trabajo".



La iniciativa abarca medidas esencialmente opuestas a las propuestas por el Macrismo.



Contempla, por ejemplo, la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas y regular el trabajo en las plataformas digitales como Mercado Libre, la empresa argentina más importante de la actualidad y una de las impulsoras de la necesidad de una reforma. "El comercio pasa por una situación muy crítica y es necesaria una reforma laboral" Daniel Del Mestre, Comerciante de Del Mestre , indicó que "hay que tener en cuenta cuánto cuesta tener un empleado en Argentina. Hay que ver cómo se calcula un salario, el costo laboral en un comercio chico. Cada 100 pesos que recibe el empleado 150 pesos contribuye el empleador. Es un costo alto y si tomamos en cuenta el costo indemnizatorio es proporcional a esto. Hay que tener en cuenta el salario bruto, la ART, las vacaciones, los aportes patronales, uniformes y otras cosas más".



"En este momento con la crisis que estamos viviendo, ¿quién va a tener una visión de crecimiento? Nadie. En la cuadra donde tenemos el comercio hay ocho comercios vacíos, esto evidencia lo que se está viviendo y es algo que nunca ha pasado", señaló.



"Las ventas online al comercio tradicional le afectan muchísimo. No solo caen las ventas sino que es una competencia desleal por el sistema de transporte, la forma de venta y demás. El comerciante no es el responsable de todo esto, sino tal vez la tecnología o el grupo humano que tiende a buscar algo diferente. El comercio pasa por una situación muy crítica y es necesaria una reforma laboral. Quizás deba ser consensuada con el gremio, distintas áreas, pero es fundamental para poder seguir y persistir en la actividad que uno ha elegido", resaltó.



Asimismo, contó que "trabajo hace más de 32 años en el comercio en una empresa que tiene más de 120 años en Paraná siempre haciendo lo mismo. En el último tiempo se puso un poco difícil todo. En el segundo gobierno de Cristina ahí se vio una caída importante en las ventas. También lo tecnológico ha venido compitiendo de una forma tal que para los negocios tradicionales es una herramienta importante y caeremos a eso. El problema es que no está regulada".



"Hay gente que va a un lugar y se prueba la ropa o el calzado y después lo compra por internet porque es el mismo producto. Es una guerra de pobres contra todos. Además se pierde el placer de ir a ver, a elegir, a probarse", consideró. "El miedo del empresario es mayor a las expectativas que tiene de crecimiento" Gerardo Ormaechea, abogado laboralista , dijo que "el tema de la reforma laboral está mal enfocado si se lo enfoca como un método para asegurar mayor ganancia o renta al comerciante o fabricante, esa no es la discusión. El tema es cómo mejorar productividad y los costos relativos en relación a una competencia externa. Si uno habla del comercio interno no afecta el costo. El costo laboral es común a todos. Se vuelve algo interesante en relación a la competencia externa".



"Hay varios enfoques: está el sueldo neto que percibe el trabajador; el costo que paga el trabajador, que son sus aportes a la obra social, al seguro, a la jubilación; el costo que por sobre el salario paga el empleador como contribución a la obra social, etc. Cada 100 pesos que cobra en efectivo el trabajar, un 36% más paga el empleador y un 20% menos percibe el trabajador", resaltó.



En ese sentido, opinó que "si se encara la reforma laboral con bajar costos del empresario local no es el sistema. Sí estamos ante una realidad que exige una reforma porque hay un montón de pequeños comerciantes y pequeños industriales que no toman trabajadores por el riesgo que implica. El miedo del empresario es mayor a las expectativas que tiene de crecimiento".



"Si se sigue viendo a la reforma con la discusión empleador-trabajador estamos reproduciendo las discusiones anteriores que no dieron resultado. Hoy estamos en el Siglo XXI con inteligencia artificial, revolución tecnológica. Hay que ver cuántos trabajadores trabajan en la casa, cuántos trabajan en tiempo parcial", agregó.



Además, comentó que "los trabajadores jóvenes no tienen la expectativa de jubilarse con el primer empleo, de permanecer. Hoy quieren cambiar de empleo porque les conviene, porque les gusta otro trabajo".



"Hay empleadores que dicen que pueden incorporar a dos trabajadores más pero no lo hacen porque si algo ocurre no tienen con qué pagar indemnización. Tenemos juicios donde los montos se disparan y multiplican por multas, por temas registrales, por falta de ingresos de aportes. Una parte de toda esta discusión es cómo lograr que el trabajo sea formal, registrado y el empleador pueda pagar los aportes", finalizó. "Los jóvenes buscamos la flexibilidad horaria" Lucas Villagra, Estudiante de Marketing y trabajador en AV Consultora , señaló que "la tendencia de mercado va cambiando constantemente. Hace 10 años existía la venta online, no tanto como ahora. Hoy 9 de cada 10 argentinos compra por internet. Cada dos segundos se concreta una venta online. Hoy en día si no estás en internet básicamente no existís como comerciante. Eso tampoco condiciona a que cierren locales, el local va a seguir estando pero internet es un canal más".



"A nosotros en la consultora nos buscan cuando hay crisis, sino no nos buscan. El objetivo principal es la venta. Con la crisis es complicado pero siempre hay una reconversión. Tenemos en el rubro de supermercados chinos uno que antes no tenía nada en internet y ahora hasta publicita por redes. Hay muchos locales que se extendieron a otros puntos de la ciudad pero también incorporaron la venta online", dijo.



Asimismo, indicó que "todo se puede vender. En otro rubro tenemos una empresa que se encarga de vender embotelladoras de agua y a su venta la hace por internet a toda Latinoamérica".



"Los jóvenes buscamos la flexibilidad horaria. Si la empresa nos dice que tenemos que cumplir cierta cantidad de horas en un mes, queremos que la empresa nos de la posibilidad de elegir cómo hacerlas. Si hoy quiero hacer ocho horas las hago, al otro cuatro, al otro 10 y como uno va queriendo mientras las cumpla", comentó. La opinión de los panelistas El periodista Sebastián Martínez, indicó que "es muy difícil adivinar qué pasa si cambia el gobierno. Uno puede suponer que el tema se va a discutir igual con otro tenor, otros condimentos. Creo que es un debate que reclaman varios sectores".



El periodista Javier Aragón, dijo que "ya en los ´90 el peronismo y el menemismo hablaban de la flexibilización laboral y se avanzó con las privatizaciones. Ahora en estos tiempos se vuelve a insistir".



El panelista Mariano Kohan, manifestó que "muchos sectores aseguran que lo que plantea el FMI es de cumplimiento obligatorio. Se ha demostrado que no en 2005, luego también con Portugal a quien le dijeron que primero nos dejen crecer y luego pagar".



El locutor, Alejandro Abero, señaló que "está dentro del arreglo con el FMI, se firmó eso. El gobierno de Mauricio Macri firmó el compromiso de cambiar esta situación. Es una cuestión de charlas. En Brasil esto ya pasó y es un antecedente".