La producción industrial acumuló una baja de 6,9% en el primer semestre

La producción industrial acumuló una caída de 6,9% en la primera mitad del año, estimó el Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres.



El sondeo calculó que en junio la producción industrial cayó 1% al comparar con el mismo mes de 2018, aunque en la medición desestacionalizada registró una expansión de 1,4% mensual.



"Los datos de junio corroboran el proceso de desaceleración de la caída en la actividad industrial que comenzamos a observar en abril, anotando el tercer mes consecutivo de crecimiento en la medición desestacionalizada", destacó el informe.



Sostuvo que "la dinámica hacia dentro de los sectores muestra una dicotomía entre el empuje que está teniendo la producción de alimentos y bebidas con una fuerte expansión en sus niveles de actividad, motorizado principalmente por la elaboración de aceites y harinas".



"La mayoría de los otros sectores no logran recomponer los niveles de producción que exhibían el año pasado", aclaró el análisis.



Puntualizó que en esos segmentos "se destacan las cifras consistentemente malas que exhibe la industria automotriz, llevando en junio al sector de maquinaria y equipo al anotar diez meses de contracciones superiores al 20%".



En ese sentido, señaló: "Si no contabilizamos a este sector, el índice de producción muestra un crecimiento en el sexto mes del año de 2,9%".



"Para los próximos meses, la industria continuará exhibiendo estas dos caras con el empuje de los sectores ligados con el agro y el tironeo por el otro del sector automotor, mientras que para el resto de los sectores esperamos una muy paulatina recuperación", subrayó.



El rubro alimenticio mostró "una expansión de 11,2% respecto del nivel exhibido en junio del año pasado, al acumular para la primera mitad del año un crecimiento de 0,2%".



El sector de Maquinaria y equipo anotó una merma de 25,3% al compararse con igual mes del año anterior, en lo que fue la decimocuarta baja consecutiva.



"El desplome es reflejo de la caída de 39,3% anual que registró la industria automotriz durante junio", afirmó.



Al referirse al segmento de Metálicas Básicas, indicó que se dio una caída de 0,2% en la comparación interanual y acumuló en el primer semestre una contracción de 11,4% respecto del mismo período de 2018.



En cuanto a Minerales No Metálicos, evaluó que "después de mostrar cifras positivas en mayo, el sector de minerales no metálicos tuvo una caída de 9,3% en junio".