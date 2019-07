Afirman que el 10% de la población argentina son "pobres crónicos"

LAS PROPUESTAS PARA ABORDAR LA PROBLEMÁTICA

Según el informe "El desafío de la pobreza en Argentina. Diagnóstico y perspectivas", un 10% de la población de nuestro país son pobres crónicos, y el 47,9% de ellos tiene menos de 15 años. Algunas características de este grupo son que la mayoría de los hombres trabajan -sobre todo, en empleos precarios e inestables-, que las familias tienen entre dos y tres hijos y que, aunque muchos viven en villas y asentamientos, otros logaron mejorar sus viviendas y acceder a servicios básicos.Se estima que aún con un crecimiento económico moderado en el tiempo, con períodos de alto empleo y mayor prosperidad general, sus condiciones de vida permanentemente bajas no cambiarían. Los pobres crónicos lo son durante toda o gran parte de su vida y tienen grandes posibilidades de "trasmitir" esa condición a la siguiente generación.El informe, elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas), pone el foco sobre un concepto muy utilizado en el debate público, pero en el que no siempre se indaga: el de pobreza crónica o "núcleo duro" de la marginalidad, publica el diario"Decidimos focalizarnos en un indicador relativo de la pobreza: el 10% más pobre en todos los momentos de la historia. Queremos que la discusión se centre en las características de estas personas y en qué políticas públicas podrían sacarlos de esa situación", explica Gala Díaz Langou, directora del Programa de Protección Social de Cippec.El trabajo detalla que, por lo que no son clasificadas como población con necesidades básicas insatisfechas (NBI), pero tienen un conjunto de características estructurales que las vuelven extremadamente vulnerables.En los hogares con pobreza crónica el 92,8% de los varones tienen algún tipo de empleo. "Sin embargo, tienen una inserción precaria en el mercado de trabajo: un empleo informal sin acceso a una jubilación ni cobertura de salud, con muchas entradas y salidas al desempleo", aclara Díaz Langou, y agrega: "En la mayoría de los casos son changas que generan ingresos inestables".Según el informe presentado ayer,y algún derecho a recibir una jubilación. De hecho, el único grupo para el que la inserción en el mercado de trabajo es mayor entre los pobres crónicos es el de los adultos mayores: mientras que la protección social extendida permite a gran parte de la población jubilarse, esa posibilidad es ajena al estrato más vulnerable.Con respecto al nivel educativo,Desde Cippec aclaran que en la Argentina, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) permite seguir a una persona durante poco más de un año, un lapso demasiado corto como para evaluar si sus carencias son crónicas o transitorias. Por eso, la propuesta del trabajo es asociar pobreza crónica con alta vulnerabilidad: aquellos cuyas características son tales que es muy improbable que eviten situaciones de pobreza de ingreso, aun en periodos económicos favorables.Por otro lado, según un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en la Argentina, el promedio de generaciones que se necesitan para que alguien nacido en el estrato más pobre alcance la media de la sociedad, es de seis.Según el informe presentado ayer, aún si la Argentina alcanzara una década de crecimiento económico ininterrumpido del 3% anual -que en perspectiva histórica sería un logro inédito-, es difícil que la proporción de pobres caiga debajo del 15%. Ésa es una de las conclusiones más alarmantes del estudio. "El crecimiento económico es una herramienta necesaria pero no suficiente para alcanzar una reducción de la pobreza que sea consistente con las expectativas sociales", señala Gala Díaz Langou, de Cippec.El trabajo destaca que, en principio, el núcleo duro de la pobreza sería capaz de superar su estado de carencias crónicas mediante dos caminos: o con intervenciones muy ambiciosas de políticas públicas que aseguren avances significativos en varias direcciones -ingresos, empleo, vivienda, educación, entre otras- o como resultado de un crecimiento económico inusualmente alto, sostenible por muchos años e inclusivo, que genere oportunidades de empleo para todos los segmentos de la población."En los próximos cuatro años, si logramos crecer al 3% anual, algo que nunca ocurrió hasta ahora, la pobreza por ingresos sería del 26%: en vez de un tercio de la población, un cuarto de los argentinos seguiría viviendo en esas condiciones", sostiene Díaz Langou.Para la referente de Cippec, es necesaria una estrategia integral de reducción de la pobreza que tiene que ser liderada por el Estado nacional pero incorporar la participación de las provincias, los municipios y de otros actores como el sector privado, los sindicatos, los movimientos sociales, la sociedad civil y grupos religiosos.