Según informe de consultora, América Latina "no crecerá este año"

Un informe de consultoras económicas de Latinoamérica reveló que este año la región registrará un crecimiento nulo, profundizando su rezago respecto al mundo.



Por lo pronto, la Alianza Latinoamericana de Consultoras Económicas (LAECO) proyecta para el 2019 una caída del 0,1% del PBI de la región. De esta manera se reduce en 1,1 puntos porcentuales la estimación realizada en marzo pasado.



La LAECO reúne a las principales firmas de consultoría económica independiente de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, que explican el 95% del PIB regional.



"El virtual estancamiento produce serios desafíos ya que aminora la creación de empleo y afecta al ingreso per cápita de los habitantes de la región", advirtieron desde LAECO.



En ese sentido, desde la coalición de consultoras económicas de la región anticiparon que se repetirían las recesiones en Argentina y en Venezuela, a las que se sumarían el freno a la expansión en Brasil, México y Ecuador y Uruguay.



Según LAECO, la región no crecerá este año y estiman que en 2020 se registrará un crecimiento del 2%.



En ese mismo sentido, las consultoras indicaron que "las perspectivas de crecimiento del resto de países integrantes no compensarán la pérdida de dinamismo". En lo que respecta al año próximo, el indicador elaborado por LAECO proyecta un crecimiento de 2% en la región.



El indicador está afectado por el sensible deterioro económico de Venezuela. Aislando la evolución de este país, el crecimiento regional alcanzaría un ritmo de 1,1% en 2019 y de 2,2% en 2020.



De acuerdo con estas estimaciones, el crecimiento latinoamericano será menor al que proyectan distintos organismos internacionales como el FMI que esta semana publicó que la expansión latinoamericana sería de 0,6% en 2019 y 2,3% en 2020.



Por su parte, el Banco Mundial proyecta una expansión en la región entre el 1,7% y 2,5% en 2019 y 2020, respectivamente. En tanto, la CEPAL prevé que el PIB regional crecerá 1,3% este año.



Ámbito.com.