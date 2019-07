"Se venden las segundas marcas, pero no es que se olvidaron las primeras"

Tras las declaraciones de la ex presidenta Cristina Fernández, quien se había referido a las segundas marcas alimentarias al describirlas como "cuchuflito" o "pindonga",consultó en una despensa de barrio por la etiqueta de los productos que consumen los clientes."Los clientes ocupan las segundas marcas, pero no es para decir que se olvidaron de las primeras. Las primeras son las primeras, y si la mercadería es buena, al final del camino se conoce lo que es bueno y lo que es malo", aseguró Lucio, dueño de Despensa Stop."Si bien es cierto que se paga un poco más, la conveniencia es a la vista", destacó el almacenero de avenida Don Bosco."Siempre y cuando tenga un servicio acompañado.. porque si la marca es buena y el servicio es malo, la mercadería no sirve. Si es bueno, es bueno, no hay vuelta", remarcó.En la oportunidad, reveló que "los fiambres, quesos y productos de panificación es lo primero que se tiene en cuenta para decir si vale o no la pena (pagar un mayor precio), o si elige una segunda marca"."Cuando la primera marca es buena y de línea, se paga lo que haya que pagar", sentenció el despensero.Lucio aclaró que no da fiado a sus clientes. "Se hacen descuentos y promociones pero el pago es de contado porque no podemos fiar. Yo tengo mi ganancia porque a todo se le da un valor agregado, con un buen horario y una buena atención, con predisposición y todos los días del mes", destacó."Porque más de una oportunidad, la gente junta su dinero para comprar a últimas horas del día. Y no tiene dónde ir", refirió en relación a sus horarios de atención."También ofrecemos promociones en bebidas y panificación durante los fines de semana o feriados largos, porque es cuando salen buenas ventas", cerró.