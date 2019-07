Empresario defendió a las segundas marcas porque "benefician a las pymes"

El dueño de la cadena de supermercados Maxiconsumo, Víctor Fera, consideró hoy que a raíz de la recesión "se venden marcas menos conocidas", pero aclaró que esa situación "beneficia a las pymes" que las producen."Hay menos trabajo y menos consumo. Hay marcas muy importantes que no ocupan los mejores lugares, sin embargo son las más vendidas de la Argentina y no tienen la posibilidad de estar exhibidas como otras, porque no hay ley de góndolas. Se venden marcas menos conocidas y eso beneficia a las pymes", sostuvo el empresario.En declaraciones radiales, Fera sostuvo que "la situación no está mejor, pero (para la segundas marcas) hay una situación que antes no había"."No sé si ("pindonga y cuchuflito", como dijo la ex presidenta Cristina Kirchner) son buenos términos. Estamos acostumbrados a las marcas más chicas a que nos digan segunda marcas, cuando no lo son", añadió.Fara opinó así sobre el avance de las marcas menos conocidas en el consumo, ante la necesidad de la gente de adquirir productos de menor precio por una inflación que rondará el 40% este año.Por otra parte, dijo que "de 15 mil productos, hay una inflación de 63,3% anualizado. Es principalmente en alimentos, fiambrería, limpieza y perfumería. Una canasta básica que tiene Maxiconsumo"."Es un INDEC de verdad, el nuestro", sostuvo el empresario, al destacar la confiabilidad de esa canasta.Además, estimó necesario que los trabajadores "ganen lo suficiente para que puedan consumir, y el país se va a poner en marcha y va a crecer. Bajando los sueldos el país no va a crecer"."La gente tiene que tener dinero para ir a trabajar contenta, tranquila. Habrá que hacer cosas importantes que beneficien a todos, no sólo al empresario porque no sirve. Un empresario sin gente que pueda gastar, no puede vender", advirtió.