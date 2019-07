El Senasa decomisó 4.200 plantas cítricas en Entre Ríos

El secuestro se realizó dentro del programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (HLB) en un campo de la localidad de La Criolla, departamento de Concordia, informó la Federación del Citrus de Entre Ríos (Fecier).



Si bien no poseían el virus, se mantenían y producían a cielo abierto en el interior de un monte, y no presentaba los certificados pedidos por Senasa, por lo que procedieron a su destrucción.



El HLB es una enfermedad que produce una fruta amarga y deforme, causada por la bacteria Candidatus liberibacter, y es considerada la enfermedad más destructiva de los cítricos.



El Senasa recordó monitorear regularmente las plantaciones cítricas y en caso de detectar síntomas compatibles con el HLB, no mover plantas o frutas y contactarse para que los técnicos tomen muestras.



Existen casi 1.900 productores citrícolas en Entre Ríos que cultivan unas 36.387 hectáreas y comercializan anualmente cerca de 740.000 toneladas, el principal motor económico del noreste entrerriano, que genera más de 25.000 empleos directos, según datos oficiales. (Télam)