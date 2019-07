Advierten que es difícil sostener el "stock" vacuno con la faena de hembras

Mantener el nivel de crecimiento del stock vacuno argentino resulta difícil con la tasa de faena de hembras que en el primer semestre promedió el 50% de los animales enviados a frigoríficos, informaron economistas de la corriente ortodoxa.En ese sentido, se trata de una cifra cinco puntos porcentuales más alta que en el mismo período de 2018, advirtieron los economistas Juan Manuel Garzón y Nicolás Torre del instituto IERAL de la Fundación Mediterránea.En un documento de trabajo, los especialistas indicaron que no deja de "ser un dato que tiene que preocupar a todos los eslabones de la Cadena de Ganados y Carnes (CGC) por una inusual y baja cantidad de machos con destino frigorífico."El problema de la elevada tasa se visualiza mejor cuando se presta atención al flujo de hembras enviadas a faena en últimos 12 meses, unas 6,3 millones de cabezas, incluyendo todas las categorías (vacas, vaquillonas) y a su tendencia, creciente en el tiempo", sostuvieron.Añadieron que "la faena de este período supera en 200 mil cabezas (+3%) a aquélla que hizo declinar levemente el rodeo en el último año (marzo 2018 - marzo 2019)"."Puede inferirse que, si no cambia la tendencia, las existencias de hembras muy probablemente vuelvan a mostrar un retroceso, por segundo año consecutivo, cuando se dimensione el rodeo en marzo del 2020", explicaron.Para que aumente la retención de hembras y no su envío a faena, "deben mejorar las condiciones económicas y financieras que enfrentan los productores, criadores en particular, pero también despejarse la incertidumbre respecto a cuáles serán las reglas de juego después de las elecciones generales de octubre", precisaron.Los autores del reporte destacaron que "las dos fuerzas" políticas, "hoy en contienda, ambas con antecedentes de Gobierno, han mostrado importantes diferencias en su trato hacia la CGC".En este sentido, estimaron que "es clave una confirmación que la política económica de los próximos años seguirá siendo, como fuese en estos últimos años, neutral en su trato para con los productos agroindustriales y proclive a mejorar la integración comercial del país con bloques y regiones relevantes del mundo"."En lo económico debe haber alguna recuperación (en términos reales) del precio de venta de la hacienda, de la invernada particularmente, que tendrá más chances de materializarse mientras más rápido la economía estabilice sus variables macroeconómicas y se recupere el crecimiento del consumo interno", evaluaron.También afirmaron que es necesario una "baja de los costos financieros, una gran restricción que actualmente sufren quienes desean ampliar rodeos, no disponen de capital suficiente y no encuentran en el mercado condiciones apropiadas de tasas y plazos".