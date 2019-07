Productores indican que la citricultura está "en el camino de la desaparición"

En un comunicado de prensa, desde la Federación del Citrus de Entre Ríos, integrada por las Asociaciones de Citricultores de Concordia, Federación, Chajarí y Villa del Rosario, sostienen que frente a la grave crisis que atraviesa la citricultura" en la provincia es "urgente que se tomen medidas".



En este sentido, manifiestan que esta crisis dejará "en breve a miles de familias, tanto de productores como de trabajadores, fuera del sistema productivo; con el consiguiente caos social en cada localidad que depende de esa economía".



Respecto a la Ley de Emergencia Citrícola, que fue promulgada en junio pasado, sostienen que "era un paliativo para detener la situación, pero hasta la fecha no ha sido reglamentada por lo que es imposible llevarla a la práctica".



En otro tramo del texto, manifiestan que han mantenido "infinidad de reuniones, pero las soluciones no llegan". En este sentido, afirman que "no se puede seguir esperando", supo El Entre Ríos.



El comunicado concluye con una pregunta: "Los productores no quieren salir a reclamar y perjudicar a la ciudadanía, ¿pero hay otra manera de ser escuchados?".