Subió 35% la venta de autos: Esperan que las rebajas sigan también en agosto

El sector automotor mantiene el optimismo que recuperó tras el lanzamiento del plan de descuentos del Gobierno. Los patentamientos de 0 km en la primera quincena del mes muestran una crecimiento del 35% respecto de igual período de junio. No es poco. Antes de la aparición del incentivo oficial, la pendiente de consumo no encontraba piso. Con este clima, en el sector estiman que se podrá llegar a las 46.000 unidades cuando concluya julio, convirtiéndose en el segundo mejor mes del año después de enero, que siempre es el pico de operaciones por el cambio de año de los modelos.



"Si en quince días de mayo concretamos 100 operaciones, en los primeros quince de junio se hicieron 200, y en estos quince días de julio llegamos a 130. Esa es, más o menos, la relación", ejemplificó el dueño de una concesionaria líder de lo que está sucediendo en el segmento de vehículos alcanzado por el plan.



Comparado contra la primera mitad de julio de 2018, los patentamientos están 30% abajo. Si bien es una disminución importante es menos grave que el nivel que se venía registrando hasta ahora en el orden del 50%.



Con estos números, el plan Juni0km y Julio 0km se está mostrando exitoso. La pregunta es si habrá un Agost0km. En ADEFA -la asociación que agrupa a las terminales locales- no pierden las esperanzas y se basan en el resultado que tiene para el consumo y la ganancia para el Estado por la mayor recaudación. El Gobierno dispuso un fondo de $1.000 millones para acentuar las bonificaciones que las mismas fábricas y concesionarias estaban ofreciendo. Ese dinero se repartió entre las distintas marcas en base a su participación de mercado. Algunas -al menos tres- ya consumieron toda su cuota en los primeros días de este mes pero el Gobierno, como adelantó Ámbito Financiero, les garantizo que cubrirá todas las operaciones que estén excedidas hasta fin de mes. Esto se decidió debido a que, de lo contrario, estas empresas no podrían seguir manteniendo los niveles de descuentos y las ventas comenzarían a mermar, un lujo que no se puede dar en tiempos electorales.



Como otras marcas todavía no agotaron su cupo, no se puede saber si se consumieron los $1.000 millones o todavía hay un remanente. Eso recién se sabrá a fin de julio. "El 31 (de este mes) el Gobierno tendrá que hacer la cuenta para saber si, en el global, se gastaron los 1.000 millones, queda algo o se superó. En ese momento se podrá decidir si hay más fondos para agosto" explicaron desde una terminal.



El tema no es menor. La prórroga del plan de junio a julio fue sencilla porque se trataba del mismo dinero acordado en el inicio. Sin embargo, si se tiene que decidir un nuevo aporte estatal, deberá contar con la aprobación del Ministerio de Hacienda, que es la dependencia que habilita el desembolso. Además, tienen que firmar un nuevo acuerdo con las empresas para que tenga valor legal. Hay que recordar que, además de este dinero, se destinaron $50 millones para las marcas importadas agrupadas en CIDOA. Por eso, en el sector hay mucha incertidumbre por lo que pueda pasar el mes próximo en cuanto a la ayuda oficial y, como consecuencia lógica, a la demanda. Según algunas concesionarias consultadas, los boletos (las ventas cerradas diariamente) comenzaron a menguar. Mucha gente que es compradora de 0 km está ya de vacaciones de invierno o en vías de hacerlo. Por eso lo que suceda en la segunda quincena es difícil de anticipar.