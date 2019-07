Las prepagas aseguran que no llegan a cubrir costos y reclaman más aumentos

Las empresa de medicina prepaga tienen previsto reclamar al Gobierno que autorice nuevos aumentos en los precios de cobertura, ya que aseguran no llegar a cubrir los costos.Así lo señaló el presidente de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt."Hay que ver cómo termina el año, pero en la situación actual no llegamos a cubrir los costos. Gran parte de nuestros insumos están dolarizados y con las actualizaciones en los precios no alcanza", justificó el empresario.Además, indicó que "si la inflación fuera del 0%, los costos de la salud aumentarían un 7%"."Estamos generando un gran problema para adelante", advirtió.En un reportaje publicado en el sitio, Belocopitt consideró que "hay que hacer una reforma profunda del sistema" de medicina prepaga, pero aclaró: "Nadie la quiere encarar".A su criterio, "depende en qué sector hay modificaciones de planes, menos incorporación o reducción en los planes corporativos, pero el problema más preocupante es otro. Hoy la gente que ya tiene una cobertura y quiere reforzar algún tipo de servicio, puede contratar módulos que resultan mucho más económicos. Esto no resuelve los problemas del sistema, pero aporta un beneficio para los afiliados".Desde el primero de julio, rige un aumento del 5,5% en las cuotas de las prepagas; otro 6% se sumará desde el 1 de agosto y un tercero, también del 6%, regirá a partir del 1 de septiembre.Este 17,5% total es complementario y acumulativo de aquel que fuera aprobado el 29 de marzo de 2019, cuando se autorizó un incremento del 7,5% desde el 1° de mayo.Así, a septiembre, el aumento acumulado en los cuatro tramos será del 26,3%.