Ir a la cancha, 25% más caro: AFA anunció el aumento del valor de las entradas

Ir a ver un partido de la Superliga en el torneo que arrancará el 26 de este mes, le saldrá a los hinchas un mínimo de 500 pesos, algo más de 10 dólares, de acuerdo a la cotización actual.Así lo dispuso la AFA, y se dio a conocer a través del Boletín Oficial número 5659, y se estipularon los valores máximos y mínimos de los costos de las entradas generales en las distintas categorías de fútbol.Los valores serán determinados por los clubes, pero no pueden estar ni por encima ni por debajo de lo establecido por AFA.Ir a un estadio en Primera División costará entre 500 y 400 pesos, la entrada general o "popular", mientrsas que los jubilados, pensionados y damas deberán desembolsasr entre 250 y 200 pesos y los menores entre 150 y 120 pesos.A su vez en la Primera Nacional (ex B Nacional), los valores serán entre 440 y 360 pesos, los jubilados, pensionados y damas pagarán entre 210 y 170, mientras que los menores abonarán entre 90 y 70 pesos.Para los hinchas de la B Metropolitana los valores de las populares van entre 325 y 275 pesos; jubilados, pensionados y damas, entre 160 y 125 pesos; y menores entre 75 y 60 pesos.En la Primera C la general estará entre 230 y 190 pesos; jubilados, pensionados y damas, entre 140 y 125 pesos; y menores entre 75 y 60 pesos.Por último, en la Primera D la general estará entre 170 y 140 pesos; jubilados, pensionados y damas, entre 110 y 100 pesos; y menores entre 75 y 60 pesos.