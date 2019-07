Banco Nación bajó la tasa de plazos fijos y el interés ya es menor al 50 %

El Banco Nación bajó la tasa de interés que ofrece para depósitos a plazo fijo a clientes y no clientes al 49 por ciento anual. Así, solo un puñado de entidades más pequeñas ofrecen rendimientos del 50% o más por el dinero de los ahorristas.La principal entidad pública se había puesto al frente de la iniciativa oficial para que los ahorristas dejaran su dinero en plazos fijos, desde que el Banco Central abrió la ventana para que los bancos puedan captar depósitos de no clientes, a comienzos de mayo. El BNA respondió a esa política con una tasa de interés del 55% anual, en tiempos en que el dólar pasaba los $45.En paralelo, otra entidad estatal más pequeña, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) salió a capturar depósitos con tasas del 56% anual. Actualmente, ofrece 49% anual a los pequeños ahorristas.Otros bancos públicos, como el Provincia y el Ciudad, se sumaron, pero con rendimientos más bajos. En la actualidad, pagan 47% y 48%, respectivamente, por los plazos fijos. El banco Hipotecario tiene una tasa para clientes y no clientes del 47% anual y el Credicoop paga 45% anual.

Con la actualización de tasas del BNA, para obtener tasas de 50% o más el ahorrista debe constituir su plazo fijo en bancos más pequeños: la cooperativa financiera Cuenca, que paga 51%; y los bancos Mariva, Finandino, Nuevo Banco de Chaco, Finandino (Córdoba) y Voii (fintech), que ofrecen 50% de rendimiento.En los últimos días, la mayoría de los bancos bajó las tasas de interés que ofrece con los depósitos, en sintonía con el recorte de la tasa de referencia que el Banco Central efectúa de manera sostenida, para llevar el rendimiento de las Leliq hasta el piso de 58% previsto para julio.

La baja en la tasa de los plazos fijos se da en paralelo con el rebote del dólar que se registró este lunes y continuaba hasta el mediodía del martes. La divisa saltó 80 centavos en el segmento mayorista y recuperó el terreno que había perdido en las últimas dos semanas. Fuente: (TN).-