Del campo a la góndola: La brecha de precios en junio fue la más corta en un año

La brecha entre lo que cobra el productor agropecuario por sus alimentos y lo que paga el consumidor en la góndola fue en junio pasado la más chica de los últimos 12 meses.



Así lo revela un informe elaborado por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en el cual se precisa que el precio de estos productos para la venta al público fue 5,1 veces más caro que cuando salió del campo, una cifra baja en comparación con períodos anteriores.



De acuerdo con el organismo, esta caída en la brecha fue impulsada por una mejora en lo que recibe el productor, aunque la diferencia entre uno y otro punto de la comercialización sigue siendo grande.



De hecho, la participación del trabajador agropecuario en el precio final de sus productos se elevó en junio a 24,1%, el mayor valor en 12 meses.



La naranja, el limón, la pera y la manzana fueron los alimentos que se vendieron a mayor importe en los comercios con respecto a lo que costaban de origen, mientras que el huevo, el pollo y la frutilla, los que menos.



En promedio, los consumidores pagaron 5,1 veces más de lo que cobró el productor por sus productos en sus campos, cuando en mayo la diferencia había sido de 5,26 veces.



De los 25 alimentos relevados por la CAME, en 11 subieron estas brechas, en uno se mantuvo sin cambios (carne de cerdo) y en 13 bajaron.



También hay que tener en cuenta que en junio se registró buen clima en la mayoría de las zonas productoras y que solamente en el sudeste de la provincia de Buenos Aires hubo fuertes lluvias que perjudicaron a los productores paperos.



Para realizar este Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD), la CAME realizó un estudio en base a precios publicados en diarios online de los principales supermercados del país, así como también de verdulerías y mercados, además de consultar a los campos de las principales zonas productoras.