Cierra una tradicional marroquinería ubicada en la peatonal de Paraná

Foto: Cierra marroquinería Barzola Crédito: La Voz

Después de más de 35 años de trabajo, la marroquinería Barzola, situada en Peatonal San Martín, entre Venezuela y Bavio, bajará definitivamente sus persianas. Por estos días se encuentra atravesando la etapa de liquidación de mercadería y a fin de mes cerrará definitivamente.



"Si querés trabajar honestamente no podés, porque no alcanzás a cubrir los gastos", se lamentó Silvina, la propietaria. Respecto a los empleados confirmó: "Las chicas fueron indemnizadas".



Acotó que a la caída en las ventas se suman gastos fijos como el alquiler, pero "los impuestos te matan", expresó.



"Estoy muy feliz porque pude quedarme sin deudas, cumplir con todo. Lo más importante siempre fue la honestidad", enfatizó y continuó: "Me quedo con un montón de clientes amigos con los que nos encontramos en la calle y nos saludamos. Toda la gente que viene se lamenta". El año pasado, la comerciante ya había cerrado su otro local que funcionaba bajo la denominación Kiwi.