Trabajadores del frigorífico de Oro Verde levantaron las medidas de fuerza

Los trabajadores del Frigorífico Alberdi, ubicado en la localidad de Oro Verde, realizaron esta mañana una asamblea,, informó que resolvieron llevar adelante un paro de actividades."Tuvimos asambleas para resolver un problema de pagos y resolvimos hacer un paro por el pago atrasado y decidimos tomar esta medida", afirmó ay agregó que "nos adeudan una quincena, algo del aguinaldo y horas extras a los compañeros del frigorífico", explicó.El reclamo es por el pago de una quincena, una parte del pago del aguinaldo y horas extras. "El atraso en los pagos ya viene desde hace algunos meses,", indicó y agregó que "la Secretaría de Trabajo ya está enterada de la situación y tomó cartas en el asunto".En referencia a la relación con la empresa, Schaab afirmó que "tuvimos un diálogo con los delegados y llegamos a un acuerdo, pero el conflicto no se va a resolver hasta que no esté el depósito de lo que se debe a los trabajadores", dijo a Nacional Paraná.Por otra parte, el representante gremial sostuvo que el frigorífico está faenando con regularidad. "Vemos que se trabaja los sábados, pero llega la quincena y que los trabajadores no se encuentren con el dinero no es justo, porque los trabajadores todos los días le están cumpliendo como la empresa lo pide y nosotros, lo único que pedimos, es que llegue la quincena y esté el dinero para llevar a su casa. Es fundamental y más en la actualidad con la inflación que hay", concluyó. Por la tarde, se regularizó el pago y se retomó la actividad en el frigorífico de Oro Verde.