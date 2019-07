Reclamo de la Asociación Bancaria por Mercado Pago y la réplica de la empresa

En las últimas horas, el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, reclamó a la empresa Mercado Libre afiliar a sus empleados al sindicato, por vender servicios financieros a través de la plataforma Mercado Pago.



"Vamos por la regulación y el encuadramiento de los trabajadores de todas las empresas que ofrezcan servicios financieros", enfatizó Palazzo.



Mercado Pago respondió con un comunicado a través del cual repudió "el camino de la violencia verbal y las amenazas que dificultan el desarrollo de la industria en el país".



"Mercado Libre nace con el propósito de democratizar el comercio en la región a través de la tecnología. Gran parte de los servicios financieros que brinda Mercado Pago son de apoyo al ecosistema de comercio electrónico; por ejemplo, procesamos pagos que facilitan el comercio online y en el mundo físico, otorgamos créditos de capital de trabajo y de consumo, etc", señaló.



Según la compañía, la Asociación Bancaria "es un sindicato de actividad y no de oficio/profesión, y como la actividad principal de Mercado Libre es el comercio, cualquier reclamo de encuadre queda sin base legal".



"El pedido infundado de más regulación y encuadre a su sindicato por parte de la Asociación Bancaria no tiene el objetivo de promover la inclusión financiera y el empleo, sino de seguir defendiendo un sistema dominante, que retrasa e impide generar nuevas oportunidades", apuntó la empresa.



Además, resaltó que "los desafíos de la industria en conjunto todavía son muy grandes: aún hay un 52% de la población que no tiene acceso a servicios financieros que les permitan potenciar sus proyectos. Buscamos trabajar en conjunto para construir un país sin extorsiones, generando sinergias entre los distintos sectores".