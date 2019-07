Economista habla de "atraso cambiario" y estima que el dólar debería costar $54

La plaza financiera retomará este miércoles la actividad, luego de que el dólar finalizara la semana anterior con una baja acumulada de 60 centavos, al cotizar a $43,10 promedio.Ante la sorpresiva tendencia negativa del billete norteamericano en pleno período electoral, el economista Orlando Ferreres advirtió que el dólar "tendría que estar en $54"."Parece que si no sube el tipo de cambio, no habrá inflación, pero no es así", sostuvo. Ferreres explicó que el tipo de cambio "es una variable que debe contemplar la variación de los costos internos, más la variación de los precios internacionales, y la inflación de los principales socios comerciales"."Cuando se aleja mucho de eso, aparecen los problemas", pronosticó.En un reportaje publicado en el portal Infobae, el economista señaló además que en el último tramo del año la economía "subirá igual que la caída inicial en los primeros tres meses, y en promedio el año terminará positivo en 0,5%, con una brecha entre extremos de más de 11 puntos porcentuales, que va a ser notorio hacia octubre, porque ya nadie podrá hablar de recesión"."Habrá reactivación que llevará a un modesto crecimiento como promedio del año, a partir del impulso que ya se advierte en las cosechas, pero aún así se estará en el nivel promedio de abril de 2017, por lo que sólo será una recuperación de la caída del último año que se extendió por cuatro trimestres", apuntó.Por otra parte, Ferreres resaltó que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea "es muy positivo y auspicioso" para el país.Por ese motivo, aseguró que "hay que comenzar a trabajar en serio para que dé sus frutos"."Me pregunto ¿qué van a hacer con el arancel externo común de 35%? ¿Lo mantendrán bajo el argumento de que existen áreas sensibles? Sus efectos de reducción serían muy superadores, con la atracción de inversiones. Por eso se requieren soluciones y no quedarse con el mero anuncio del tratado", precisó.