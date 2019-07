Gremio bancario reclama afiliar a los empleados de Mercado Libre

El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, confirmó el pedido a la empresa Mercado Libre para que afilie a sus empleados al sindicato por vender servicios financieros a través de la plataforma "Mercado Pago".



"Vamos por la regulación y el encuadramiento de los trabajadores de todas las empresas que ofrezcan servicios financieros", dijo Palazzo al explicar sus pedidos a la compañía que conduce Marcos Galperín.



En la Argentina ya hay operando más de veinte empresas que ofrecen servicios financieros -como préstamos o diversas inversiones- sin ser consideradas bancos o sin estar reguladas como tales.



"Las empresas fintech no afrontan en la actualidad los mismos costos operativos e impositivos que los bancos, lo que genera una competencia despareja y provoca la pérdida de puestos de trabajo en el sector bancario", dijo Palazzo en declaraciones a la CNN radio.



Por ello, consideró el sindicalista, corresponde que si una empresa vende servicios financieros esté encuadrada dentro del convenio colectivo que regula al sistema bancario, y que tiene sentado en frente a la Asociación Bancaria.



"Vamos a reclamar por la incorporación de todos esos trabajadores a nuestra asociación gremial", consideró Palazzo.



El sindicalista dijo que irá por las "buenas" a pedirle a la empresa Mercado Libre que "regularice" la situación de sus trabajadores afiliándolos a la Asociación Bancaria y si no consigue una respuesta favorable, irá por las "malas" con el "juicio de encuadramiento correspondiente".



Ante la advertencia de Mercado Libre con que podría abrir nuevas oficinas pero ya no en la Argentina sino en Uruguay para evitar estas exigencias, el sindicalista dijo que se trata de una respuesta "extorsiva".



"Es una actitud extorsiva en la que dicen me permiten hacer lo que quiero o me voy del país. No es bueno para el sector empresario, no es bueno para la sociedad, no ayuda a que en la Argentina se respete la ley. Hay un encuadramiento sindical que está reglamentado", dijo Palazzo.



