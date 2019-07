En junio la venta de autos usados bajó 7,3% y se frenó la recuperación

En junio se vendieron 121.574 unidades mientras en el mismo mes del año anterior se habían comercializado 131.185. Si se compara con mayo (152.003 unidades), la caída llega al 20,02%.



En los primeros 6 meses del año (814.159 unidades), la baja alcanza el 6,88% comparado con el mismo período de 2018 (874.325 unidades).

Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), dijo que "tras dos meses consecutivos de suba, el mercado cayó en junio un 20% con respecto de mayo".



"Es una baja fuerte que nos lleva a replantear nuevamente lo que está pasando en el sector", advirtió.



Lamas dijo que "no hay mercado de 0km sin mercado de usados. Las buenas medidas implementadas por el gobierno para incentivar las ventas de autos nuevos, deberían trasladarse también a los usados con el fin de no trabar el circuito comercial".



"No es tan difícil, con un poco de creatividad se podrían dar incentivos a este mercado para lograr un movimiento ascendente en la comercialización de vehículos usados, empujando a todo el sector hacia un círculo virtuoso", indicó.



Como ejemplo, sostuvo que "una medida muy importante para el sector sería extender el no pago del impuesto a los sellos a las transferencias de los vehículos usados, no sólo durante el período que dure el plan sino pensando en el largo plazo".



"Sería un incentivo muy valorado, tanto para la venta de 0km como de usados", dijo Lamas.



Las provincias que más subieron sus ventas en enero-junio 2019:

San Juan: 8,39%.

Neuquén: 7,53%.

Tierra del Fuego: 4,98%



Las provincias que bajaron sus ventas en enero-junio 2019:

Chaco: 25,38%.

Santiago del Estero: 20,74%.

Salta: 20,26%.

Formosa: 19,35% .

Misiones: 19,05%.

Corrientes: 16,57%.

Santa Cruz: 13,22%.

San Luis: 11,85%.

Catamarca: 11,79%.

Tucumán: 11,27%.

Chubut: 10,37%.

La Pampa: 9,84%.

Jujuy: 9,76%.

La Rioja: 9,50%.

Santa Fe: 8,13%.

CABA: 7,32%.

Mendoza: 6,50%.

Provincia de Bs.As.: 5,71%.

Entre Ríos: 4,72%.

Río Negro: 3,38%.

Córdoba: 3,15%.