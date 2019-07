Arandaneros valoraron el impulso al aeropuerto binacional en Concordia

El presidente de la Asociación Desarrollo de Concordia, Omar Chiarello, expresó su agradecimiento con el gobernador Gustavo Bordet por el "apoyo incondicional" para la construcción del nuevo aeropuerto binacional Concordia-Salto. La obra beneficiará a las economías regionales de la zona de Salto Grande.



"Como ciudadano y como productor arandanero aplaudo la decisión del gobierno municipal y el apoyo incondicional del gobierno provincial para que Concordia tenga un aeropuerto. Esto nos permitirá conectarnos con el país en primera instancia, y con el mundo también. Los importadores europeos y americanos cuando dicen que no hay avión para venir a la zona de producción eligen otra del país con la cual puedan tener contacto directo", reveló Chiarello.



"Estamos expectantes y muy contentos con esta decisión, y expresamos nuestro agradecimiento y apoyo a todos quienes hicieron posible que esto se ponga en marcha. Tener un aeropuerto de embarque para nosotros es sumamente beneficioso", acotó.



En ese marco, Chiarello afirmó que "quienes conocemos al gobernador no nos extraña su actitud, su valentía y su apoyo a la actividad. El confía porque dentro de nuestras posibilidades los productores le hemos dado respuestas y humildemente aportamos a una actividad generadora de mano de obra que tanto necesita la provincia".



"Estábamos seguros que cuando el gobierno provincial tuviera que dar el aval para esta obra lo iba a hacer", continuó diciendo el productor arandanero y citrícola, al tiempo que indicó que en cosechas normales de arándanos trabajan unas 10.000 personas", explicó. Además recordó que "el sector citrícola exporta una variedad de mandarina vía aérea a Canadá" y comparó: "No es lo mismo ir a Ezeiza con mandarinas que poder embarcarla en Concordia así que seguramente esto traerá aparejado beneficios para otros sectores".



"Tener un aeropuerto de pasajeros a nosotros nos permite estar mucho más conectados y tener más posibilidades de concretar negocios", insistió.



Más adelante, Chiarello valoró la reactivación de los puertos por parte del gobierno provincial. "Si bien la actividad nuestra no ha hecho uso hasta ahora, no dejamos de reconocer que ha movilizado la parte forestal y los granos. Ha sido sumamente importante. Tener un puerto a 130 kilómetros es una ventaja enorme", subrayó.



También indicó que oportunamente "hicimos público nuestro reconocimiento de ese desafío que tuvo el gobernador en cuanto a poner en funcionamiento los puertos entrerrianos. Todo eso nos ayuda y tiene que estar acompañada por políticas del gobierno nacional que no ponga trabas, porque las retenciones son bastante importantes para nosotros y nos deja afuera del mercado".



Valoración positiva



Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia, que agrupa a productores de Concordia y de Corrientes, y titular de Berries del Sol, Alejandro Pannunzio, dijo que la aprobación del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que tomará el gobierno provincial para la construcción de un aeropuerto binacional en Concordia se tomó "muy positivamente porque va a ayudar a que haya más infraestructura de comunicaciones, lo cual favorece la visita de nuestros clientes del exterior".



"Contar con un aeropuerto para la actividad comercial, cultural o congresos, es muy bueno", destacó Pannunzzio, quien valoró la decisión del gobernador Gustavo Bordet de encarar ese proyecto.



"Se fue dando impulso a un proyecto que a los productores arandaneros nos va a ayudar a tener más relaciones personales y comerciales con nuestros clientes. Va a posibilitar la visita de los clientes del exterior para que vean cómo procesamos la fruta, conozcan las instalaciones, o sea acercar las relaciones entre las personas para favorecer los intercambios comerciales", detalló finalmente Pannunzio.