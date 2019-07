El presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, destacó el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y los países del Mercosur, aunque alertó que cuando se "plancha" el dólar, llega un momento en que "la realidad explota".



Aseguró que la entidad no ve "mal" el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y los países que integran el Mercosur.



"Lo vemos muy bien", subrayó y consideró que se trata de "un acuerdo comercial, no ideológico".



Además, estimó que "va a llevar por lo menos diez años para que se vean los efectos", aunque aclaró que ese plazo "no es nada, es un crédito a largo plazo".



"En términos de Estado argentino para hacer los ajustes no solamente no es nada, sino que es un instante", insistió.



Resaltó la necesidad de analizar de qué manera "cerrar las asimetrías" y puntualizó: "Eso no es modernizar a la industria.



Es que no podemos competir con Europa y una inflación menor al 2 por ciento y una tasa de interés sensiblemente menor con una inflación arriba del 40 y tasas del 70 por ciento".



Al ser consultado respecto del nivel del dólar, que finalizó la semana con una baja acumulada de 60 centavos, indicó: "No es que queremos una devaluación. Al contrario, eso tampoco nos beneficia".



Sin embargo, advirtió sobre la "quietud artificial que se produce con altas tasas".



"Vemos que se puede producir nuevamente una situación, como la devaluación de 2018. Cuando uno plancha una variable y la deja durante un tiempo, llega un momento en que esa realidad explota", alertó.



"Mientras tengamos este sistema armado a través del ´carry trade´, en el que se plancha el dólar con tasas locales extraordinarias y ganancias de capital para inversores golondrinas, es muy difícil que las empresas empiecen a invertir", cuestionó.



En diálogo con FM Milenium, resaltó: "Y eso no le conviene a nadie", al tiempo que afirmó: "Necesitamos que se baje la inflación y tengamos todas las variables en los mismos niveles".



Con relación a la caída experimentada por la actividad industrial, señaló: "Pensamos que es el piso, pero la recuperación va a venir muy pequeña. No va a ser un salto".