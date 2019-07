Prat Gay lanzó advertencia por el atraso del dólar

"No creo que el Gobierno esté fomentando la baja del dólar. Puede ser que le convenga por las elecciones, pero tiene que haber aprendido que no es bueno que baje tanto o no siga a la inflación, eso generó la crisis de 2018", explicó.



El billete verde rebotó este viernes 21 centavos a $ 43,10, según el promedio de Ámbito en bancos y agencias de la city porteña, aunque durante la semana registró una caída de 60 centavos (-1,4%) y marcó una racha de seis bajas consecutivas, ante las constantes apuestas de carry trade, y una deprimida demanda de divisas.



El economista criticó que en el momento de acordar con el Fondo Monetario Internacional no se hubiese determinado "una banda de flotación más estrecha para evitar la volatilidad", lo que hubiese redundado en que "hoy estaríamos con un dólar un poco más alto".



"Fue uno de los errores del programa original, pero el Gobierno fue desesperado al Fondo y perdió esa pulseada", agregó en diálogo con radio Mitre.



En su opinión, las oscilaciones en el valor de la moneda estadounidense "generan confusión en el que lo ve de afuera, porque no entienden cómo se escapa para arriba y para abajo".



Consideró además que "da la impresión que la economía dejó de caer y encontró su piso", pero pidió "ver cómo sigue la película, porque es difícil entusiasmarse con los datos del consumo" y que una tasa de inflación de 2,5% como se espera en las próximas mediciones "no es buena noticia, sigue siendo muy alta".



Prat Gay sostuvo que es necesario "un gran acuerdo nacional". "Acordamos con el Fondo, con la Unión Europea, pero no con la oposición. Lo que genera desconfianza afuera es que los dirigentes argentinos nunca se ponen de acuerdo", concluyó.