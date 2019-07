El gobierno analiza si extiende el subsidio a la compra de autos 0 km

El ministro de Producción, Dante Sica, recibió a directivos de la asociación de fabricantes (ADEFA) y de las concesionarias (ACARA), para analizar la marcha de las ventas.



El Gobierno otorgó un subsidio de $1.000 millones para lanzar el programa que estableció descuentos de $50.000 y $90.000 en el precio de los 0 km, según el valor de la unidad.



Hasta fines de junio se habían utilizado alrededor de 600 millones en la compra de esos vehículos en total y que varía según las terminales que tienen distintos topes de subsidio.



El ministro analizó con los directivos de ADEFA y ACARA la marcha del plan según revelaron voceros de ADEFA y que se va a esperar hasta que se agote el cupo para tomar una decisión.



Las fuentes de ACARA explicaron también que "todavía no hay nada" sobre la posible extensión del plan.



Por su parte fuentes de ADEFA señalaron que se está analizando la marcha de las ventas con el gobierno y que no se pidió una ampliación de los subsidios.



El sector empresario señalo que si continúa este ritmo de venta el cupo restante podría agotarse antes de fin de mes.



El Gobierno que en un principio había autorizado el monto del subsidio solo por junio, aceptó que siga durante julio hasta agotar el monto total de los subsidios.



Para extender el plan se necesitará que el ministerio que el Ministerio de Hacienda autorice una nueva partida de dinero, si hay necesidad de extender el plan en agosto, mientras que Sica prometió realizar la consulta con el ministro Nicolás Dujovne.



El fuerte repunte de las ventas por el plan causó que dos terminales estén a punto de agotar el cupo que les fue otorgado.



El subsidio dispuesto por el Gobierno estableció descuentos de $50.000 para los autos que cuestan hasta 750.000 pesos y de $90.000 cuando el precio es superior, a lo que debe sumarse las bonificaciones que ofrecen las marcas.



El sector empresarial cree que ante las próximas elecciones el Gobierno podría prorrogar la medida que mejoró el clima económico de un sector clave.



A la larga la medida no tendría costo fiscal, porque el gobierno recupera casi todo el subsidio, mediante la recaudación del IVA que grava la venta de automotores.