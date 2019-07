La Bancaria hizo una volanteada en Paraná por despidos en una entidad crediticia

Trabajadores nucleados en La Bancaria realizaron este vienes una retención de servicios, durante dos horas, en una de las sucursales de Santander Río en Paraná, además de una volanteada sobre calle Buenos Aires."La Bancaria decidió llevar a cabo un plan de acción a nivel nacional en repudio y rechazo a las medidas que tomó el banco, por la que desvinculó a más de 500 trabajadores en todo el país a través de un retiro voluntario forzoso, y en el caso de quienes no quisieron adherirse a ese retiro, los despidió con causa", explicó a, el secretario general seccional Paraná de "La Bancaria", Juan Carlos Navarro.En la oportunidad, comentó que "el 12 viene la presidenta del Banco Santander, manifestarle la disconformidad en relación a la política que lleva adelante el banco y en defensa de los trabajadores".De acuerdo al o que indicó, "el Banco tiene más de 4.000 trabajadores en todo el país". En ese sentido, aclaró que "en Paraná no hemos tenido ninguna baja, quizás por la presencia de La Bancaria pero esperamos poder contenerlo porque no descartamos que (los despidos) se hagan extensivos a las sucursales del interior".Las medidas de fuerza seguirán de acuerdo a lo que indique La Bancaria a nivel nacional.