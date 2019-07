El FMI se apresta a aprobar un nuevo desembolso por US$ 5.500 millones

El Gobierno argentino aguarda que el Fondo Monetario Internacional (FMI) libere en los próximos días unos US$ 5.500 millones correspondientes al acuerdo ´stand-by´ por US$ 56.500 millones aprobado en 2018.



En la próxima reunión del ´board´ del organismo se confirmará la liberación del dinero, confiaron fuentes cercanas al organismo multilateral.



El dinero será clave, porque alcanzará para pagar compromisos financieros hasta después de las elecciones de octubre.



La propia directora ejecutiva saliente del FMI, Christine Lagarde, pidió al directorio del organismo "acelerar" el proceso de aprobación y la liberación de fondos.



Lagarde ya había anticipado, tras reunirse con el presidente Mauricio Macri en la reunión del G20 en Japón, que las autoridades argentinas y el equipo técnico estaban "cerca de concluir sus conversaciones sobre la cuarta revisión del acuerdo stand-by, y espero poder presentarlo a nuestro Directorio Ejecutivo muy pronto".



El FMI podría anunciar incluso este viernes, o la semana próxima, la liberación de los fondos que permitirá al Ministerio de Hacienda y el Banco Central cumplir con los pagos de vencimientos de deudas hasta fin de año.



Los próximos desembolsos serán en diciembre próximo, tras la supervisión de una nueva misión del FMI, y luego los pagos se reducen a seis cuotas de poco más de 700 millones de dólares, que se pagarán entre diciembre de este año y junio del próximo.



El desembolso se utilizará también para reforzar los fondos disponibles y habilitados por el FMI en abril último, para poder combatir eventuales presiones cambiarias.



Tras la reunión del Directorio Ejecutivo habrá finalizado también el segundo trimestre, que es el que fue aprobado por la cuarta misión, y para explicar que aún no están cerrados los números del séptimo mes se recurre al "´waiver´ (perdón) de aplicabilidad".



La cuarta revisión de la Argentina dentro del préstamo a tres años acordado en junio del 2018 comenzó a mediados de mayo y fue una de las más extensas.



Con este monto, el FMI habrá concretado enviar al país unos US$ 44.700 millones, buena parte de los US$ 57.000 millones aprobados para la Argentina, con lo que alcanzará el 78% del total, en 13 meses desde que comenzó el stand-by en junio de 2018.