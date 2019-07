Macri aseguró que el acuerdo Mercosur-UE "no va a dañar" a Argentina

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que "es falso" que el acuerdo Mercosur-Unión Europeo vaya a "dañar al mercado argentino", al tiempo que anticipó que "en meses" avanzará en negociaciones para firmar tratados similares con Canadá, Estados Unidos y China, entre otros países."Es falso que este acuerdo dañe el mercado argentino. Es un acuerdo que va a generar empleo y que tuvo en cuenta todas las inquietudes. Y nosotros vamos a cuidar a nuestra industria", enfatizó el jefe de Estado.El mandatario se expresó así en el marco de la celebración del Día Internacional de las Pymes, que se llevó a cabo en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en esta capital.Frente a empresarios, Macri resaltó que al país se le abre "una oportunidad histórica con el acuerdo Mercosur-Unión Europea"."Las demanda de nuestros productos se va a multiplicar y tenemos que prepararnos para producir más. Al mundo le interesa relacionarse con nosotros. El mundo cree que tenemos capacidades para aportar. Y en meses vamos a ir por (acuerdos con) Canadá, Estados Unidos, China", enfatizó.Además, el Presidente resaltó que el acuerdo con la Unión Europea "fue una negociación honesta, abierta y leal" y que de ahora en más los productores argentinos de los distintos sectores tienen "15 años para entrenar y aprovechar esta oportunidad"."Ningún país del mundo se beneficia con una economía tan cerrada como tuvo la Argentina", subrayó el jefe de Estado, quien a la vez admitió que "para que un país crezca, debe tener un gran mercado interno".El mandatario reconoció que las pymes "han tenido un año durísimo, pero se lanzaron medidas para que puedan crecer, como la ley Pyme, la reforma fiscal, ley de ART".En este marco, Macri señaló que "éste es un año fundamental" y remarcó: "Estamos empezando a dejar atrás los momentos difíciles.Veo una Argentina pujante. Y lo más importante: conviviendo en paz, buscando puntos de encuentro".Y agregó: "Estamos llegando a una madurez, con dirigentes que comparten el horizonte hacia dónde queremos ir. La dirección es clara: es por acá"."Las pymes tienen un rol fundamental para promover un desarrollo verdaderamente federal. Más pymes que crecen, son más argentinos que no tienen que abandonar los lugares donde han nacido", indicó.También aseguró que "durante años, no hubo deseo de impulsar a las pymes" y subrayó que su gestión puso a ese sector "en el centro de la escena para empezar a trabajar juntos, para avanzar".