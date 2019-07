Apagón: La multa a Transener podría llegar a casi 10 millones de dólares

Política Confirmaron qué ocurrió y quién fue responsable del apagón del 16 de junio

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) investigará la responsabilidad de Transener en el histórico apagón del Día del Padre. Se espera que el trabajo tome dos meses. Allí se establecerán las penalidades correspondientes a la empresa dedicada al transporte eléctrico por la falla que dejó al país a oscuras el pasado 16 de junio.Este tope está impuesto en el marco regulatorio del contrato de concesión, que viene desde la presidencia de Carlos Menem. Cualquier monto mayor "entra a consideración de la Justicia", según el funcionario. La concesión de Transener puede caducar si a la compañía le labran multas equivalentes al 15% de la facturación.El escenario de rescisión de la concesión parece lejano. Si la firma acumula multas por el 15% de sus ingresos, se activarían las condiciones para pedirlo. Pero el secretario Lopetegui no parece ir en esa dirección. "La empresa está manejada por Pampa Energía y lo hacen bien. Tienen un nivel de fallas bajas", detalló en diálogo con periodistas.El todavía senador Fernando "Pino" Solanas quiso achacarle a la administración del presidente Macri cierta cercanía con Marcelo Mindlin, el dueño de Pampa Energía, durante la presentación de Lopetegui frente a la cámara alta. "Mindlin es accionista de Transener desde 2004, había otra administración", le contestó el funcionario.El 51% de Transener lo tiene Citelec. Esta sociedad es de Pampa Energía y el Estado nacional en partes iguales, aunque la operación está en manos de la primera. El otro 49% está colocada en oferta pública. La ANSeS tiene un 19,7% de las acciones.A Transener le toca "la responsabilidad primaria" del apagón. Fue por haberse equivocado en la emisión de señales automáticas que envían las líneas de alta tensión frente a desperfectos. "Ese error fue el que comenzó a empujar el dominó", caracterizó Lopetegui. El informe que está en proceso irá a las autoridades del ENRE, cuyo titular es Andrés Chambouleyron. Dentro de 40 días, ese equipo técnico informará sobre el desempeño de Transener, que tendrá oportunidad de hacer su descargo. Si la multa le resulta excesiva, Transener puede ir a la Justicia.Fallaron los tres eslabones de la cadena eléctrica: generación, transmisión (Transener) y distribución. Los generadores aportaron al apagón, según la caracterización que hizo Lopetegui. El Litoral se desconectó por los problemas en las líneas que transita esa zona. Si hubieran reaccionado otras generadoras -como Embalse- el corte "se hubiera provocado igual, pero hubiera sido de un 40% del país", explicó Lopetegui.El sistema eléctrico está preparado para que si una zona sale de funcionamiento haya otras regiones que puedan suplirlo. Al menos cinco generadores no anduvieron, según el Gobierno. Eso dejó sin "back up" al suministro eléctrico y complicó la situación. "Pueden ser limitados en el despacho afectando su remuneración", según Juan Luchilo, subsecretario de Energía Eléctrica.Los distribuidores, que llevan electricidad a los hogares y comercios, tampoco activaron un "alivio de carga". Es una desconexión que deben realizar del sistema cuando detectan que está en falla. Por un lapso breve, siguieron en funcionamiento, generando tensión innecesaria en las líneas. Por esa interrupción, en Energía afirman que las empresas deberán resarcir a sus clientes.