Nueve trabajadores de Unilever aceptaron la indemnización

"Después de un asedio impresionante de la empresa hacia los trabajadores despedidos y sus familias, 9 de los 16 han decidido aceptar la indemnización y retirarse de la lucha", expresó Aguirre, delegado del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas Zárate.



Apuntó además que "los siete que quedan tomaron el compromiso de seguir la lucha hasta el final y todos los trabajadores en asamblea respaldamos esa decisión". Por eso afirmó que se sostiene el estado de asamblea permanente y continúan los dos acampes: frente a la planta en el Parque Industrial y en la puerta de la delegación local de la Secretaría de Trabajo.



Aguirre comentó también que la planta continúa paralizada, situación que no sólo perjudica a los trabajadores de Unilever. "Acá hay toda una cadena productiva afectada, porque al no trabajar Unilever muchas otras empresas no funcionan", señaló y estimó que son afectados "alrededor de 500 trabajadores en total".



El delegado de los trabajadores reiteró el cuestionamiento a la Secretaría de Trabajo de la provincia y reclamó "que esté a la altura de las circunstancias".



Por último subrayó: "Hasta que Unilever no dé marcha atrás con los despidos, esto va a seguir así".



Apoyo de CTA



La Mesa Local Gualeguaychú de la CTA de los Trabajadores emitió un documento en el que expresó su "solidaridad con los 16 trabajadores despedidos de Unilever que no sólo luchan por recuperar sus fuentes laborales, sino que deben enfrentar provocaciones por parte de la patronal", en referencia a una solicitada del Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú.



"Nuevamente con una solicitada y recurriendo a giros discursivos propios de las épocas más oscuras de nuestro país, pretende poner a las víctimas en lugar de victimarios, esgrime posiciones de paz y conciliación social siempre y cuando estás sean la que ellos deciden, las que ellos imponen. Así se han comportado por décadas, así se han autoerigido en reserva moral de nuestro pueblo", cuestionó la CTA.



"Pues deberán saber estos señores, y sino trataremos de explicárselos con más frecuencia y más claridad, que los trabajadores de Gualeguaychú aprendimos a levantar la cabeza, a mirar a los ojos sin miedo, a organizarnos en la conciencia de nuestros derechos. Aprendemos y crecemos en solidaridad y planteamos con respeto y con firmeza nuestras demandas. Por eso exigimos que se nos respete, que no se nos difame, que no construyan esa imagen de violentos e irracionales porque decidimos no ser dóciles. Podrán construir todas las operaciones, y comprar a algunos débiles, más no podrán jamás detener lo que crece cuando los trabajadores decimos que nuestros gurises tienen derecho a la comida en la mesa, y los trabajadores a la dignidad del trabajo", agregó.



Además cuestionó: "El Centro de Defensa Comercial e Industrial se preocupa por el reclamo de los trabajadores pero el escalofriante silencio que mantiene ante la parálisis económica, el cierre de los comercios, de las industrias, producto de las políticas neoliberales que aplica el gobierno de Macri, desnuda claramente sus intencionalidades políticas. Porque seamos claros de una vez, sus posiciones responden a claros intereses, que pretenden vender que son comunes a toda la sociedad". (APF)