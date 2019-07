Billetera virtual: "El consumidor final no tiene ningún impuesto nuevo", afirman

Economía El Gobierno aplicará impuesto al cheque a transacciones por billeteras virtuales

El subdirector General de Fiscalización de AFIP, Sergio Rufail, afirmó hoy que "el consumidor final no tiene ningún impuesto nuevo con este método de pago", al explicar el tributo que se implementará a las transacciones por las denominadas "billeteras virtuales"."Hasta ahora el mal llamado 'impuesto al cheque' no alcanzaba a las operaciones de la billetera electrónica. Al principio era para hacerlas inclusivas, pero ya pasó tiempo", dijo Rufail, y agregó que "la billetera electrónica tiene que ver con el medio de pago, tanto en comercio como virtual".Consultado por radio La Red sobre las compras a través de Mercado Libre, Rufail aseguró: "No las afecta. Es para poner en pie de igualdad, y no tiene que ver con las personas, sino con las empresas"."Una empresa le puede comprar a otra y está alcanzado por el impuesto al cheque, pero si se hace por una cuenta electrónica, no bancaria, ejemplo Mercado Pago, esa operación no tenía el impuesto al cheque, y eso es lo que cambia", explicó.Dijo que la medida apunta a "evitar el lavado de dinero" y afirmó que "el consumidor final no tiene ningún impuesto nuevo por usar este medio de pago", debido a que "la empresa ya lo trasladó al precio porque el impuesto al cheque está hace mucho"."La empresa que vende por Mercado Libre tiene que pagar un impuesto", sostuvo el funcionario de la AFIP.