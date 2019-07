El dólar volvió a caer y cerró a $43,45

Condicionado por sostenidos ingresos de divisas, alentados por mayores apuestas hacia el carry trade, el dólar anotó este martes su cuarta baja en fila, al borrar en el epílogo la inclinación alcista que había exhibido durante gran parte de la jornada.



A contramano de la tendencia predominante en la región, el billete verde cedió tres centavos a $ 43,45, luego de marcar un máximo intradiario de $ 43,77, en bancos y agencias del microcentro porteño, según el promedio que realizó Ámbito. Es decir, en menos de dos horas sufrió un retroceso de 32 centavos.



De esta manera, el precio del dólar registró su mínimo en 10 semanas: hay que remontarse al 17 de abril pasado, cuando operaba a $ 42,98, para encontrar un valor más bajo. A su vez, la moneda estadounidense acumuló una merma de 7,4% o $ 3,45 desde su récord histórico nominal de $ 46,90, el último 26 de abril.



En el Banco Nación, por su parte, el dólar cayó 20 centavos a $ 43,20 (en canal eletrónico se consiguió a $ 43,15), mientras que en las entidades financieras de la City la cotización marcó un mínimo de $ 42,68, y un máximo de $ 43,70.



Una vez más la fuerza de la oferta de divisas, alentada por el carry trade y por los agroexportadores - aunque en menor medida -, fue suficiente para calmar rápidamente la demanda, que había dominado la primera parte de la jornada. En ese marco, el dólar mayorista descendió 17 centavos a $ 42,20.



"El carry trade volvió a hacerse presente con furia y los bancos e inversores siguieron ingresando la divisa norteamericana", explicó Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios. Es que a pesar de las tasas en pesos siguen en franco retroceso, se mantienen elevadas en términos reales.



Así, se convalidó un nuevo retroceso de la cotización mayorista hacia el final de la jornada, pese a que los exportadores redujeron la liquidación de divisas. Según operadores, el agro ingresó este martes unos u$s 100 millones (el lunes habían liquidado solo u$s 80 millones). Además, el BCRA licitó otros u$s 60 millones, a cuenta del Tesoro, a un precio promedio de $ 42,4494. Dólar blue, futuros y reservas En el segmento informal, el dólar blue subió cinco centavos a $ 43,50, y volvió quedar por encima de la cotización oficial, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña. En tanto, el dólar "contado con liqui" retrocedió 21 centavos a $ 42,26.



Asimismo, en el mercado de dinero entre bancos, el call money se mantuvo en el 60%.



En la plaza de futuros del ROFEX, el volumen negociado trepó 84% a u$s 1.484 millones, y todos los plazos bajaron más de 1%.



Concentrando más del 45% del total operado, los meses de julio y agosto cayeron a $ 43,84 y $ 45,79, con tasas del 48,91% y 51,75%, respectivamente. En tanto, diciembre, con u$s 65 millones operados, cedió a $ 53,65, con tasa del 54,41%.



Por otro lado, las reservas brutas del BCRA bajaron este martes u$s 30 millones a u$s 64.118 millones. Tasa de Leliq El Banco Central convalidó una baja de 70 puntos básicos en las tasas de las Leliq, que finalizaron en un promedio de 61,378% para un total adjudicado de $ 260.314 millones.



A partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $ 35.191 millones.



En la primera licitación del día, el BCRA convalidó Letras de Liquidez a nueve días de plazo a una tasa promedio de corte que se ubicó en 62,133%, con un monto adjudicado de $183.028 millones.



En la segunda subasta de Letras de Liquidez a nueve días de plazo realizada en la jornada por el BCRA, el monto adjudicado fue de $77.286 millones a una tasa promedio de corte de 61,180%, siendo la tasa máxima adjudicada de 61,3800% y la mínima adjudicada 60,789%.