El dólar comenzó julio con una baja y cerró a $43,480

El dólar para la venta al público bajó 0,51% y cerró a $43,480 promedio, en una jornada en la que el Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central dispuso mantener los límites de la zona de referencia cambiaria en $39,755 y $51,448 por dólar hasta el 31 de diciembre.



Además, el Copom decidió establecer, durante julio, una tasa mínima para las Leliq de 58%; y absorber la liquidez necesaria para evitar que la tasa de interés de referencia sea menor a dicho nivel.



En tanto, en el segmento mayorista la divisa cayó 0,22% y finalizó a $42,37.



Mauro Mazza, head research de Bull Market Brokers, dijo que "el costo de oportunidad de comenzar armar posiciones en dólares se está incrementando; esta semana podría ser la última de fuerte liquidación agrícola para luego comenzar aflojar; esperamos que durante julio los exportadores liquiden entre 400 y 600 millones menos que en junio".



Y resaltó que "desde afuera comienza a formarse la opinión de que Macri está a menos de cinco puntos de Alberto Fernández y eso enciende la demanda de pesos".



Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma, explicó que "ajustado el piso a la baja, volvió a bajar la tasa con absorción" y agregó que el tipo de cambio nominal mayorista retrocedió y "devolvió parte de la baja inicial".



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de cambio, detalló que la tercera baja consecutiva del dólar en el segmento mayorista "lo sigue manteniendo en los niveles exhibidos a mediados de abril y sigue exhibiendo pocas señales de recuperación inmediata".



También, aseguró que luego de un arranque con marcada debilidad, "la divisa norteamericana se recuperó sobre el final y terminó la jornada en los máximos de la fecha".



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 898 millones, sin operaciones en los mercados de futuros MAE.



En el mercado de dinero entre bancos continúa en 60%.



En swaps cambiarios se pactaron US$ 192 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para el martes y el miércoles.



En el mercado de futuros de Rosario (Rofex), se operaron US$ 807 millones, 59% menos que el viernes.



En lo monetario, el BCRA convalidó hoy una baja de tasas de las Leliq de 60 puntos básicos, al finalizar en un promedio de 62,080% para un total adjudicado de $259.535 millones.



A partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $22.542 millones.