El Banco Central baja la tasa al 58% y libera liquidez por $ 45.000 millones

El Comité de Política Monetaria (COPOM) del Banco Central informó este lunes que cumplió en junio, por noveno mes consecutivo, su objetivo de base monetaria (BM) con un promedio de $ 1.341,9 mil millones y remarcó que "por estacionalidad" mantendrá en julio la misma meta. Asimismo, destacó que reduce en 3 puntos porcentuales los encajes bancarios y baja el piso de la tasa de Leliq al 58%."El mes de julio presenta una elevada estacionalidad de la demanda de circulante, producto del cobro de aguinaldos y gastos asociados al receso invernal. Para permitir una mejor administración de las condiciones de liquidez en este período y contribuir a fortalecer la transmisión de la tasa de interés de las Letras de Liquidez (LELIQ) a la tasa que reciben los ahorristas, en el día de la fecha, el BCRA decidió reducir en 3 p.p. la exigencia de efectivo mínimo sobre depósitos a plazo fijo. Esta reducción representa aproximadamente $ 45 mil millones", detalló el COPOM.En ese marco, señaló que con el fin de no relajar la política monetaria, pasado este fenómeno estacional, "la meta de la base monetaria será reducida entre agosto y octubre hasta compensar totalmente el efecto monetario". Es decir que en julio la meta de base monetaria se mantiene en $ 1.343,2 mil millones, y descenderá a partir de agosto hasta llegar a $ 1.298,2 mil millones en octubre.En tanto, el Banco Central remarcó que para garantizar que estos cambios no impliquen tampoco un relajamiento en las condiciones monetarias presentes, el COPOM decidió establecer, durante el mes de julio, una tasa mínima para las LELIQ de 58%.De esta manera, absorberá la liquidez necesaria para evitar que la tasa de interés de referencia sea menor a dicho nivel. "Esta reducción en la tasa mínima está en línea con la reducción en la tasa de inflación que se viene registrando en los últimos meses y que, de acuerdo al Relevamiento de Expectativas de Mercado, se espera continúe para julio", añadió.Asimismo, el COPOM ratificó su decisión de mantener los límites de la zona de referencia cambiaria en $ 39,755 y $ 51,448 hasta el 31 de diciembre de 2019."La política de intervención cambiaria anunciada en abril para el período abril-junio se extiende al mes de julio. Es decir, el BCRA no realizará compras en el mercado de cambios y podrá realizar ventas para contrarrestar episodios de excesiva volatilidad, dentro y fuera de la zona de referencia", informó.Aclaró que el monto de pesos resultante de eventuales ventas de divisas durante el mes de julio será descontado de la meta de base monetaria."Como ya se mencionara, la tasa de inflación ha comenzado a descender en los meses de abril y mayo, y los indicadores de alta frecuencia muestran que esta tendencia se mantuvo durante junio. No obstante, la tasa de inflación todavía se ubica en niveles elevados. Desde mayo, además, se ha verificado una significativa reducción en la volatilidad cambiaria", argumentó.Y concluyó al afirma que el estricto control de agregados monetarios llevado adelante por el Banco Central continuará guiando el proceso de desinflación en los próximos meses.