Expendedores prevén nuevas subas de combustibles en los próximos meses

"No tengo una explicación para dar. Habría que preguntar a las refinadoras el motivo de la suba. No es lo que esperábamos", sostuvo el secretario de la Cámara de Empresarios de Combustibles, Raúl Castellanos, sobre los incrementos en los precios de los combustibles.En declaraciones radiales, el dirigente admitió que a los expendedores "nos preocupa bastante" este nuevo ajuste.Según dijo, en el sector aguardaban que los precios "al menos no subieran o pudieran bajar algunas décimas".Pero confesó que "lamentablemente, nos encontramos con esta novedad", ya que los precios que comercializa YPF aumentaron hasta 2,5% desde el domingo a la medianoche.Además, señaló que "muy probablemente" se apliquen más subas durante el segundo semestre."No me imagino una nafta congelada en sus precios hasta fin de año", indicó.Castellanos comentó que las ventas de combustibles están "10% o 15% por debajo" en este momento, con relación a un año atrás.