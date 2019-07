Foto: Zanella anunció que cerrará su planta de motos de Mar del Plata Crédito: BAE Negocios

Con 70 años de historia en el país, Zanella tenía cuatro plantas y 500 trabajadores. Hace pocas horas, Walter Steiner, CEO de la empresa decidió cerrar su fábrica de Mar del Plata a fin de julio, luego de varios meses de conflictos, jornadas reducidas y despidos.



Jose Luis Rocha, secretario general de la UOM Mar del Plata, le dijo que "el año pasado la fábrica tenía 75 trabajadores, ahora quedan siete. Hace un mes que no les daban tareas y hace un año que venimos con jornadas reducidas y sus pensiones programadas pero nos comunicaron que cerraba".



La apoderada de la empresa, Soledad Freire, fue la encargada de dar la noticia por teléfono a los trabajadores. "La caída de las ventas viene desde el año pasado. Esto hizo que el proyecto de Mar del Plata tenga que culminar. Esperamos que en los próximos años podamos resurgir", dijo a La Capital de Mar del Plata.



Zanella había desembarcado en la costa argentina en 2014, arrancó con 20 empleados, pero siempre con la esperanza de llegar a los 300. En junio de 2018, anunció la suspensión de 75 trabajadores por un período de dos meses y ahí se encendió la luz roja. A partir de allí, todo se complicó. Luego llegaron los despidos.



En enero pasado, Steiner le adelantó que "el mercado se cayó, ya no es viable producir y ya no tengo volumen que justifique tener una fábrica en Mar del Plata. No hay señales de recuperación, la gente está preocupada y yo también". Seis meses atrás, los días no trabajados eran pagados al 55% neto y había un compromiso de no despedir hasta marzo.



A Zanella le quedan plantas en Caseros, Cruz del Eje (Córdoba) y San Luis. Pero su CEO, no ve salida y ya no sueña con hacer crecer su marca ni hacer una terminal automotriz. "Estoy frustrado. Al principio, yo aplaudí mucho al presidente Mauricio Macri, y no me gusta ser visto como un opositor, pero como empresario me siento sólo y no apoyado. Esta política económica nos afecta terriblemente, pero al Gobierno no le interesa que la industria produzca. Capaz tienen problemas más graves que resolver", dijo Steiner a BAE Negocios.