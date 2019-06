Remate de productos: Cierra un shopping en Buenos Aires que se inauguró en 1995

Abrió en 1995

Es un caso sin antecedentes en territorio porteño. Por primera vez, un shopping baja las persianas en la Ciudad. Se trata de Del Parque Shopping Center, en Villa del Parque, que estará cerrado desde este lunes en el marco de la crisis económica. Remate de productos en las últimas horas.La suba de tarifas, las bajas ventas y los alquileres en alza llevaron primero al cierre del cine y de varios locales. Finalmente, este domingo es el último día de funcionamiento para este centro comercial, con casi un cuarto de siglo de historia en el barrio."Ochenta locales de primer nivel, gran patio de comidas, terraza, parque de diversiones, dos cines para 400 espectadores, ascensor panorámico, cocheras, escaleras mecánicas y seguridad", rezaba el auspicioso aviso publicitario del shopping publicado poco tiempo después de su inauguración, a fines de 1995. Poco de eso queda hoy y recorrer los tres pisos del edificio no es tarea grata: hay sectores cerrados, escaleras valladas -alguna de ellas mecánicas- y sanitarios con poco mantenimiento. El frío se siente al recorrer los pasillos.Por estos días, en la planta baja hay 16 locales ocupados y cuatro vacíos. En el primer piso, la mitad de los negocios están cerrados. Desde hace días los carteles que predominan dicen "Liquido todo", "Sale final", "Remate". Las ofertas son aprovechadas por la poca gente que visita el lugar antes del cierre.El plan de bajar la persiana fue informado a fines de marzo por los accionistas a la gerencia general. Desde entonces los dueños de comercios dentro del shopping comenzaron a buscar espacios en otros puntos de Villa del Parque.Para los empleados, la situación es aún más complicada. Entre los que trabajan para grandes cadenas, algunos serán reubicados en otras sucursales, pero muchos se enteran de sus despidos a pocos días del cierre. Otros tantos aún no saben si mantendrán o no su empleo, y nadie les aclara su situación.Los únicos comercios que perdurarán, aunque no se sabe hasta cuándo, son los que tienen salida directa a Cuenca, que permanecerán separados del resto del edificio a través de una pared provisoria. La posibilidad de que otra empresa se haga cargo del lugar aún es incierta, y fuentes allegadas al shopping confirmaron aque este domingo es el último día en funcionamiento y que, por ahora, las negociaciones no prosperan.