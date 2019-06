Apple traslada la producción de su Mac Pro a China en plena guerra comercial

Mercado clave

El gigante de la tecnología Apple Inc. está trasladando la producción de su nueva computadora Mac Pro de EE.UU. a China, dieron a conocer este viernes personas relacionadas con el asunto, informa The Wall Street Journal. La medida se produce en medio de presiones por parte de la Administración de Trump para que las empresas tecnológicas fabriquen sus productos en el país norteamericano.La compañía estadounidense habría contratado a la empresa taiwanesa Quanta Computer Inc. para producir el nuevo dispositivo en una fábrica cerca de Shanghái, según el medio."Apple tiene una gran confianza en que EE.UU. y China puedan resolver su disputa comercial y podrán hacerlo en un futuro cercano", aseveró el analista financiero Tom Forte, respecto a las amenazas del Gobierno estadounidense con imponer nuevos impuestos para casi todas las importaciones de China.China ha sido un importante centro de producción para los dispositivos de Apple y un mercado clave para la compañía. "La fabricación en China sigue siendo una alternativa de menor costo y se beneficia de una infraestructura existente, en lugar de tener que reconstruir una en los EE.UU.", opinó el analista."El montaje final es solo una parte del proceso de fabricación", agregó un portavoz de Apple, explicando que todos sus productos (incluyendo el nuevo Mac Pro) han sido diseñados en California, y sus componentes son fabricados en varios países, incluyendo EE.UU.La decisión del gigante tecnológico estadounidense se produce al mismo tiempo que se terminaron sus beneficios fiscales para fabricar el dispositivo en una planta de producción ubicada en Texas. Fuente: (RT).-