El dólar tuvo en junio su mayor caída en 8 meses

Por una intensa oferta de divisas del agro, un escenario electoral de mayor optimismo para el oficialismo, y un contexto global más amigable para los mercados emergentes, el dólar sufrió en junio su peor caída mensual desde noviembre pasado, al hunderse un 5,2% o $ 2,40 a $ 43,70, en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de Ámbito.



En el último día hábil del mes, el billete mantuvo la tendencia de debilidad que mostró durante todo el mes y cedió 24 centavos.



Recordemos que en octubre la divisa se había desplomado casi 12% en el primer mes de vigencia del nuevo esquema monetario acordado con el FMI. Luego registró una suba del 5% en noviembre, mientras que en diciembre cerró casi estable (+0,03%).



Ya en 2019, la moneda cayó 2% enero, se recuperó en febrero y marzo, con alzas del 5,3% y del 11,2%, respectivamente. Con marcada desaceleración subió 1,5% en abril y 2% en mayo, acumulando en lo que va del año un avance levemente superior al 13% (frente a una inflación de casi el 23% en el primer semestre).



En el segmento mayorista, por su parte, la divisa estadounidense perdió 24 centavos a $ 42,46, en un mercado con franca tendencia vendedora a lo largo de todo el desarrollo de la jornada.



Los máximos del día se alcanzaron con la primera operación registrada, en los $ 42,60, ya 10 centavos debajo del cierre previo.



La oferta de dólares mostró otra vez su supremacía en una jornada que tuvo un leve repunte en el volumen negociado.



Los precios fueron cayendo en forma sucesiva y escalonada hasta tocar mínimos en los $ 42,33 a media mañana.



Con algunas oscilaciones que reflejaron puntuales cambios en los valores por repuntes de la demanda, alejaron los precios de los mínimos pero sin la fuerza suficiente como para volverlos a aproximar a los máximos iniciales, comentó el analista Gustavo Quintana.



El total operado ascendió a u$s 970,9 millones.



El BCRA llevó a cabo tres subastas de venta de divisas a cuenta del Tesoro: en la primera colocó u$s 30 millones, a un precio promedio de $ 42,3805; en la segunda adjuticó u$s 19 millones, a un valor promedio de $ 42,4264; y en la tercera asignó u$s 11 millones, a un precio promedio de $ 42,3843.



En la semana, el tipo de cambio mayorista tuvo una baja de 33 centavos, mientras que en el mes acumuló una caída de $ 2,30, la baja mensual más importante desde noviembre de 2018.



"El primer semestre finalizó con un éxito de la estrategia oficial destinada a corregir las fuertes subas que tuvo el dólar y que los llevó a tocar máximos históricos, que se verá si puede mantenerse en un segundo semestre, que luce más complicado por las expectativas derivadas de las próximas elecciones, un factor que puede alterar la calma lograda hasta hoy", aventuró Quintana. Tasa de Leliq, con leve alza cerca del límite fijado por el BCRA El Banco Central convalidó este viernes una leve alza de tasas de las Leliq, de nueve puntos básicos a 62,688%, por lo que en el mes acumuló un retroceso de 804 puntos básicos.



El total adjudicado en el día fue de $ 246.683 millones, operación que generó una contracción de liquidez de $ 8.321 millones.



En la primera licitación del día el BCRA convalidó Letras de Liquidez a siete días de plazo a una tasa promedio de corte que se ubicó en 62,681%, con un monto adjudicado de $ 171.221 millones.



En la segunda subasta, el monto adjudicado fue de $ 75.462 millones a una tasa promedio de corte de 62,703%, siendo la tasa máxima adjudicada de 63,0900% y la mínima 62,500%.



En la city estiman que la próxima revisión del CoPoM, el piso se reducirá en vista a las perspectivas descendentes de la inflación, aunque siempre monitoreando de cerca la reacción de la divisa que debería seguir tranquila por decisión de la política. Dólar blue, y reservas En el segmento informal, el blue opera estable a $ 44,20, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña.



Por su parte, las reservas brutas del BCRA bajaron el jueves u$s 89 millones a u$s 64.304 millones.