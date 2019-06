Concordia: Aseguran que se agrava la situación económica de los comercios

En la zona céntrica de Concordia"es alarmante la cantidad de locales que están vacíos", sostuvo el secretario general del Centro Empleados de Comercio, Juan José Simonetti. Apuntando a un futuro gobierno, pidió "no seguir así" y revertir la tendencia.



Para graficar mejor la tendencia negativa, el gremialista explicó que a nivel local; más precisamente en "calle Corrientes, entre Urquiza y Entre Ríos, prácticamente no ha quedado nadie".



A su entender, la situación se viene "dando fuertemente desde hace unos 3 años", con la salvedad de que algunas firmas "cuentan con la posibilidad de trasladarse a otros lugares más alejados del centro". Despidos Sin embargo, "la realidad es que nosotros seguimos registrando despidos en el sector", puntualizó el referente gremial en declaraciones radiales. Catalogando a la tendencia como de "crisis extrema". Salir Por último, Simonetti hizo referencia a qué decisiones se deberían tomar para reactivar el sector. Haciendo alusión a los programas oficiales de tipo Ahora 12, comentó que "son paliativos que no tienen el mismo efecto que tenían antes", dado que "años atrás la gente estaba desendeudada y hasta se podía comprar sin intereses", supo Radio Ciudadana.



"La realidad es que la gente no tiene plata y encima tienen que pagar los aumentos de tarifas, comprando lo necesario", se quejó. Y pensando en un futuro gobierno, Simonetti opinó que "no podemos seguir de esta manera porque vamos a quedar todos en la calle".