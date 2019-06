El próximo gobierno deberá renegociar acuerdo con el FMI, dicen economistas

El ex titular del Banco Nación Carlos Melconian consideró que al presidente Mauricio Macri le tocó "desarmar el espanto que dejaron y volver al mundo", aunque reconoció que "el primer error fue no explicarlo".



Además, advirtió que hubo un "uso abusivo del endeudamiento" durante la primera mitad de la actual gestión, por lo cual pronosticó que "el próximo Gobierno va a requerir que el Fondo esté en el cuadrilátero".



Al disertar en el Latam Economic Forum, Melconian resaltó que "hay una pulseada con el mercado cambiario que, salvo un resultado espantoso en las PASO, es ganable".



"Aprendí que manda la política, los políticos son los que tienen los votos. Por eso, además de un buen programa económico, se necesita un paraguas político", señaló.



Por su parte, el ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis afirmó: "El problema no es el FMI, somos nosotros. De sus últimas cinco intervenciones, cuatro economías mejoraron, excepto Grecia".



Según su criterio, "gane quien gane" las elecciones presidenciales, "se tendrá que sentar con el Fondo" a negociar.



Al exponer en el foro realizado en la Ciudad de Buenos Aires, indicó que durante el año pasado "el mercado dijo que no podía financiar a la Argentina y por eso cortó el chorro" y hubo que pedir el crédito.



"Y lo que pasa ahora no tiene nada que ver con 2001, tiene más que ver con 2009. Pero no se parece en la recuperación", enfatizó.



También estimó: "Si crecemos tres años seguidos, tendremos equilibrio fiscal. Pero no lo hacemos desde 2006".



"La solución no pasa por ajustar, ni por defaultear. Seguramente haya que tratar tres reformas: fiscal, laboral y previsional", señaló.



En tanto, el ex presidente del Banco Central Mario Blejer subrayó que "evidentemente el Fondo no va a querer que la Argentina entre en ningún tipo de default".



"El FMI ha tomado un actitud muy diferente a la que se conoce históricamente, ha tomado una actitud como jugando del lado del país", destacó en diálogo con FM La Patriada.



En ese sentido, insistió en que el organismo "tiene interés en que el país siga adelante independientemente de quién esté a cargo".