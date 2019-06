El Ventilador: Algunas opiniones sobre el plan Ahora 12 y el consumo

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

En junio se conoció que vuelve a funcionar el plan Ahora 12 en algunos rubros y comercios. En realidad, se trata de una fuerte rebaja en la tasa de interés, que pasó del 45 al 20%. Comenzó con tres días a la semana y recientemente se supo que pasará a ofrecerse de lunes a domingos. El objetivo está claro: reactivar el consumo.En este contexto, el bolsillo de todos los argentinos sufre por igual. Pero los comerciantes son, sin duda, los tristes protagonistas en este escenario. ¿Verán los comerciantes una diferencia que los favorezca con esta medida? ¿Alcanzará para equilibrar en algo los fuertes períodos de pérdida, o el año es irreversible en la cuenta del debe y el haber?-"Yo creo que la gente ya no es tonta. Las cosas en Paraná estaban muy caras, la gente ya compra por Mercado Libre, que es menos de la mitad de precio y tienen envío gratis".-"La telefonía les seca el bolsillo a todos y nadie controla esa usura".-"La industria y mucha actividad se sostiene con la venta en negro. Un mal ya enquistado que ninguna administración provincial ni nacional se molestó en regularizar".-"¿Qué pasaría si así como hay en las esquinas verdulerías, manteros, floristas y etcétera, ponen puestos de ventas de bijou, relojes, ropas y calzados? Todos sin aportar un peso a nadie".-"Por el tema de las compras en Santa Fe: fui a comprar amortiguadores para el auto y en la casa que los compré, los tres últimos clientes eran de Paraná. La diferencia de precio en la misma marca era del 40 por ciento".-"Un tema aparte son los comercios bolivianos".-"Lo que quería manifestar es que UBER es una necesidad. ¿Cómo puede ser que no tengamos UBER en las principales ciudades de la Argentina? La diferencia que hay es abismal. Un taxi sale 150 pesos y un UBER 72. Por favor, queremos una ciudad moderna. ¿A quién protegen?".-"La verdad, celebro y felicito al conjunto de comerciantes que frente al mal tiempo se organizan y traccionan su actividad desde un lugar activo y no se quejan pasivamente añorando los ídolos que no están".