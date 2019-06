El Ventilador: economía de bolsillo, ¿comprar o no comprar?

Cumplir o renegociar

"En Argentina los que más ganan son los que se llevan el millón de pesos; Argentina es saqueada de forma permanente"

Luis Lafferriere, Economista y Profesor Universitario

"En los próximos meses tendremos más restricciones para crecer"

Mariana Heredia, Licenciada en Economía y Docente

"Comparamos esta época con la del 2001, porque tomábamos los mismos recaudos"

Cynthia Zacarías, Comerciante de Jade Joyerías

La opinión de los panelistas

En junio se conoció que vuelve a funcionar el plan Ahora 12 en algunos rubros y comercios. En realidad, se trata de una fuerte rebaja en la tasa de interés, que pasó del 45 al 20%. Comenzó con tres días a la semana y recientemente se supo que pasará a ofrecerse de lunes a domingos. El objetivo está claro: reactivar el consumo.Pero en días de alto voltaje en la carrera electoral, la polémica no tardó en instalarse.Por otro lado, algunos especialistas afirman que el momento es estratégico porque se acerca el cobro del aguinaldo y porque varios sectores ya comenzaron a percibir los aumentos dispuestos en paritarias.Lo cierto es que los propios números oficiales no ofrecen buenas perspectivas desde hace varios meses. Incluso medidas anteriores, como los préstamos de Anses a baja taza, no dieron los resultados esperados en la activación del consumo.En este contexto,Los meses que llevan de recesión en las ventas son muchos. Algunos han debido cerrar, despedir empleados o pasarse a la venta online para achicar costos.Por eso,¿Alcanzará para equilibrar en algo los fuertes períodos de pérdida, o el año es irreversible en la cuenta del debe y el haber?Así, los políticos salen a la conquista de medidas que favorezcan la capacidad de consumo.Ahora bien, estas medidas urgentes y de última hora para que el dinero vuelva a circular entre los argentinos... ¿serán sólo una sensación temporal o la posibilidad concreta de comenzar a revertir una realidad?Todos desfilan al Fondo. Así sean más o menos simpatizantes de aquel Organismo, los candidatos a Presidente vienen realizando viajes y agendas que incluyen reuniones con altos funcionarios del FMI.La deuda actual adquirida por Argentina con el Fondo Monetario es un punto central para todos, a la hora de discutir la realidad económica argentina a partir de 2020.El gobierno de Cambiemos mantiene contacto directo y habitual. Pero en meses de fuerte contienda electoral, reunirse con funcionarios del FMI parece ser una cita casi obligada para la mayoría de los candidatos.Alberto Fernández tuvo este jueves como principal actividad un encuentro con dos altos mandos: el director del hemisferio occidental y el representante residente en Argentina. Y lo misma actividad realizó Roberto Lavagna con la misma comitiva, horas más tarde.Pero...De los habituales sondeos que tiene como modalidad, en el nuestro y en todos los países, a estas concretas citas cara a cara con los candidatos.El objetivo parece claro: sondear posiciones para el caso de un cambio de gobierno. Es decir, conocer el compromiso de pago de cada uno, y la intención que tengan de rediscutir los plazos de la deuda.Pero, ahora bien... ¿cuáles son las posturas, por ejemplo, de Fernández y de Lavagna respecto de estos puntos?, explicó que "Acá no hay magia"."Uno analiza qué es lo que puede pasar con el consumo. Los préstamos del ANSES han sido en gran parte para pagar deuda; hay gente que está realmente endeudada con la tarjeta y no puede pagar.", resaltó.Asimismo, dijo que ""."Hemos recibido un crédito del FMI que así como llega se va. Esos montos no van a volver a partir del 2020, sino que ahí hay que pagarlos.", aseguró.Expresó que "Los sectores que más inciden en la realidad de la mayoría de la gente son los servicios, la industria y el comercio. Esto es un plan que busca generar dólares, que es la forma en la que los grandes especuladores obtienen la ganancia que se llevan afuera. Una forma de generar dólares en Argentina es promover las exportaciones primarias, achicar al máximo el consumo interno y eso disminuye las importaciones".", comentó.Por otra parte, señaló que ""."Hay un estado que tiene un gasto elevado pero hay un modelo económico y social en Argentina que prioriza ciertos sectores, primarios y exportadores, que no generan empleo. Por eso", indicó.Sobre el FMI, opinó que ""."Si nosotros asumimos que el FMI prestó de manera irregular, porque no correspondía según su estatuto; que el país se endeudó violando la Constitución, sin pedir autorización al Congreso; si encima de todo eso es el principal deudor, nosotros tenemos mucho más poder, si nosotros queremos hacerlo valer. Es un país soberano, pero no hemos entendido que la soberanía del país significa que nosotros vamos a hacer lo que nosotros queremos con nuestros recursos", agregó.En los ´60 o ´70 había una legislación mucho más protectora de los derechos de los trabajadores y la Argentina vivía mejor. ¿Quién cree que sacando derechos a los trabajadores va a ser mejor?", manifestó.Además, expresó que "a la reforma laboral la están tratando de llevar a cabo en algunos gremios. Las pequeñas y medianas empresas tendrían que estar exentas de un montón de impuestos que tienen que pagarlo los grandes. En el sector petrolero han sacado un montón de derechos a los trabajadores y hubo un montón de muertos. Esa es la reforma que quieren los que manejan. La disminución de los aportes patronales debería ser diferenciado"., indicó que "Es muy difícil que hoy en día una familia esté pensando en comprarse un electrodoméstico, en cambiar la heladera o cambiar un celular, cuando piensan en consumir segundas marcas, cambiar a sus hijos de un colegio privado a uno público"."Las importaciones dependen del nivel de actividad.", remarcó.Asimismo, dijo que "creo que el aguinaldo ya está hipotecado. El INDEC sacó un informe que decía que el 20% de las personas de los deciles más bajos acumulan el 5% del ingreso, mientras que el 20% de los deciles más altos acumula el 50% de los ingresos. La mayoría de las familias tienen grandes problemas para llegar a fin de mes, tienen deudas, hay altos índices de morosidad."."Uno de los puntos que reclaman los comerciantes es el costo impositivo de tener un empleado. Se puede llevar a cabo una reforma acordada entre todos los sectores, las empresas y los trabajadores, para reducir el costo laboral pero el gobierno hoy está financiando su gasto con esos impuestos", manifestó., remarcó que "para muchos Ahora 12 es una reactivación pero para nosotros es la primera vez en nuestro rubro."."Las cosas funcionan de manera online pero en la parte de relojería, en la joyería no.", indicó., dijo que "algunos confían en que si se corta el dinero del campo podría haber otros sectores que pueden llegar a mantener una esperanza mínima de reactivación de la economía, como el de la construcción. Bajó mucho el costo en dólares y empezaron a aparecer algunas inversiones. Otros creen que el consumo va a levantar, pero creo que hay dudas porque son altas las tasas que se manejan"., manifestó que "el gobierno dijo que la economía había dejado de caer y eso es porque este mes creció 0,3%. Sobre eso creció 54% frente al mismo mes del año pasado la parte agropecuaria, pero tenés el problema que comercios al por mayor y menor cayó 2,5%. Si se toman los trimestres hay una caída del 6% de comercios. Cayó el PBI en el primer trimestre"., señaló que "en junio de 2018 comenzó la firma del acuerdo original, donde nos prestaron la plata. El dinero que todos nosotros no tenemos es la que se está llevando otra gente. La garantía la ponemos nosotros y a todo esto lo hizo el gobierno de Mauricio Macri".