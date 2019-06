Afirman que seguirá el plan de rebaja de precios para vehículos cero kilómetro

Economía Bonificaciones para comprar autos 0KM impulsó las ventas y piden prorrogarlo

Después del pedido de las automotrices y los buenos resultados en materia de ventas del plan "Juni0km", el Gobierno les comunicó a los fabricantes que el programa de subsidios a cambio de descuentos para los autos continuará durante julio. Esa es la información que desde las terminales le están haciendo llegar ahora a sus redes de concesionarias.La medida era esperada por el sector porque el programa oficial permitió que se revirtiera la tendencia negativa que venía teniendo la demanda en los últimos meses. Según información suministrada por ACARA, las ventas subieron alrededor de 25% en el promedio diario. Este dato todavía no se refleja en los patentamientos por una cuestión de trámites.La idea de los empresarios era mostrar que el aumento de las ventas impacta positivamente en la recaudación por lo que la medida no genera costo fiscal. Es por eso que las automotrices creen que además de estos fondos remanentes, el gobierno podría adicionar otro desembolso aún después del mes próximo. "Teniendo en cuenta que se está en tiempo de elecciones, la medida podría extenderse hasta que sea necesario" dijo entusiasmado una fuente del sectorLa decisión de comunicarle a las empresas es porque quedan dos días hábiles del mes para que se pueda seguir operando en el marco del plan. Si no se daba una señal de continuidad, prácticamente se daba por terminado con un sobrante de fondos sin adjudicar.