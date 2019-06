La Secretaría de Trabajo descartó dictar la conciliación en Unilever

El secretario provincial de Trabajo, Fernando Quinoz, detalló que Unilever está abonando las indemnizaciones correspondientes, por lo cual, se está cumpliendo la ley Laboral.En un alto de su viaje a Salta para participar del Consejo Federal del Trabajo, el dirigente precisó que "en la audiencia ninguna de las dos partes solicitó la conciliación obligatoria de manera formal, independientemente que luego del encuentro una parte del sindicato la pidió por vía telefónica".Quinodoz se refirió a lo ocurrido en la reunión de este lunes que intentó mediar luego que "la empresa Unilever despidió a 16 trabajadores". Sin embargo, confesó que "no se pudo llegar a ningún acuerdo en la audiencia en la delegación local a la que concurrieron representantes de la empresa, algunos operarios y representantes del sindicato de Químicos de Zárate".Explicó aque "analizadas las actuaciones no habría, a priori, motivos ni fundamentos jurídicos para dictar una conciliación obligatoria por cuanto la empresa estaría abonando las indemnizaciones contempladas en la Ley de Contrato de Trabajo".Y agregó: "Si la cancela el empleador anticipadamente debe asumir la indemnización fijada en la ley".El secretario de Trabajo puntualizó que se "intimó a Unilever para que acredite el efectivo cumplimiento de los créditos laborales. Vía administrativa no hay pasos para revisar, pero las partes (los trabajadores) tienen la vía judicial para hacer algún reclamo si consideran que el despido es injustificado".Para Quinodoz las desvinculaciones son "consecuencia directa de una política macroeconómica nacional que afecta gravemente a la industria, a las pymes, comercios, empresas de construcción, de hotelería y gastronomía que son las que más trabajo generan".Si bien no están notificados oficialmente, los operarios y el gremio suponían el rechazo a la conciliación tras no tener noticias de Paraná en las últimas horas.El secretario Gremial de los Trabajadores de la planta Unilever, Mario Aguirre, defendió a sus compañeros y resaltó a R2820 que "rechazamos los despidos, exigimos la reincorporación y vamos a seguir con las medidas, tanto en Trabajo como en la planta".Aguirre remarcó así la continuidad de la vigilia en la calle España al 100, frente a la delegación Gualeguaychú de Trabajo y en la puerta de la fábrica en el PIG. Justamente, este jueves se cumplen seis días de la paralización total de la producción por determinación de la patronal que cerró con candados la planta y reforzó la seguridad interna por temor a situaciones violentas.