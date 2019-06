Ampliación de "Ahora 12": La lista de bienes y servicios que pueden adquirirse

LA LISTA DE BIENES Y SERVICIOS QUE PUEDEN ADQUIRIRSE

El Gobierno oficializó la decisión de ampliar la vigencia del programa "Ahora 12" de lunes a domingos y sumar a esa iniciativa artículos de perfumería y pequeños electrodomésticos.La medida se formalizó por medio de una resolución de la Secretaría de Comercio Interior, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.Según lo dispuesto, podrán adherir al Programa los proveedores y comercios que comercialicen en forma principal los bienes incluidos en la iniciativa, y/o cuyos establecimientos califiquen como "Supermercados", "Hipermercados" o "Tiendas de Rubros Generales".También deberán registrar su adhesión, individualmente, con cada una de las "Emisoras" con las que operen, pudiendo ofrecer sus bienes y/o servicios bajo la modalidad de 3,6, 12 y 18 cuotas.El Poder Ejecutivo justificó su decisión al señalar que Ahora 12 "posee una estructura reglamentaria eficaz a la cual las entidades financieras, proveedores y comercios han sabido adherirse y ejecutar sin presentar inconvenientes"."En este sentido, resulta necesario ampliar los días de vigencia del mencionado Programa, a los fines de que los consumidores puedan efectuar sus compras de lunes a domingo, ambos días inclusive", añadió.Y explicó que la iniciativa "se ha mostrado eficaz para fortalecer el mercado interno, ampliar el acceso a bienes e incrementar y sostener los niveles de demanda, estimular las inversiones y la producción local, y consolidar la creación de más y mejor empleo".Además, el Gobierno recordó que "Ahora 12" mantiene su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, según lo establecido por la Resolución Nº 254 de fecha 31 de mayo de 2019 de la Secretaría de Comercio Interior, únicamente para aquellas operaciones efectuadas con tarjetas bancarias.Según la Casa Rosada, "es prioridad para el Estado Nacional ejecutar políticas destinadas a promover el crecimiento económico y el desarrollo, incentivando la inversión productiva y la demanda".Una extensa lista de bienes y servicios podrán ser adquiridos a través del programa "Ahora 12", según dispuso el Gobierno.De acuerdo con una resolución de la Secretaría de Comercio, los productos incluidos en el Programa y que podrán ser adquiridos durante cualquier día de la semana, son:aires acondicionados, lavavajillas, lavarropas y secarropas, cocinas, hornos y anafes, calefactores y estufas, termotanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers.prendas de vestir para hombres, mujeres y niños (incluye ropa de trabajo, deportiva, de uso diario y todo tipo de accesorios de vestir), así como también joyería y relojería.calzado deportivo y no deportivo, carteras, maletas, bolsos de mano y artículos de marroquinería de cuero y otros materiales.arena, cemento, cal, yeso, ladrillos, hierro, chapa, aberturas, maderas, cerámicos, sanitarios, caños y tuberías, grifería, membranas, tejas, pintura, vidrios, herrajes, pisos de madera y herramientas de trabajo, entre otros.todo tipo de bicicletas, inclusive las eléctricas, sus partes y/o piezas.todas aquellas cuyo precio final no sea superior a 120.000 mil pesos.pasajes de ómnibus de larga distancia, pasajes aéreos, hoteles y otros alojamientos turísticos habilitados por el organismo provincial competente, paquetes turísticos adquiridos a través de agencias de viaje habilitadas, autos de alquiler, y excursiones y actividades recreativas, para las adquisiciones y/o contrataciones que tengan lugar cualquier día de la semana.textos escolares y libros de impresión nacional.anteojos recetados, adquiridos en ópticas, cuyo precio final no sea superior a 10.000 mil pesos.cuadernos, papelería, lápices, lapiceras, mochilas, cartucheras, etiquetas, entre otros.todos los productos.accesorios y repuestos para automotores y motos.incluye los artefactos eléctricos de iluminación de tecnología LED.aquellos establecimientos de la costa atlántica que ofrezcan los servicios de carpa y/o sombrilla.productos de cosmética, cuidado personal y perfumes.