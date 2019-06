Melconian: El próximo gobierno deberá "tener una negociación seria con el FMI"

Tema de preocupación

Qué se debe hacer

"Leyes obsoletas"

El 14º Foro Anual Entre Ríos 2030 "Institucionalidad, Competitividad y Desarrollo Sustentable", se realizó este martes en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. En la oportunidad expuso el economista Carlos Melconian, quien resaltó que Argentina debe continuar "con una negociación adulta con el Fondo Monetario Internacional, acompañada de una política consensuada con los partidos políticos y la disposición de la sociedad argentina".Tras concluir su exposición y antes de viajar a Córdoba, el economista dialogó con la prensa entrerriana. "Hablamos de economía, más allá que en los últimos quince días todo estuvo dominado por la política, ya que es un tema de preocupación permanente en la gente y hemos desarrollado, el devenir de los acontecimientos hasta las elecciones presidenciales, ya que en diciembre va a haber un nuevo Gobierno en la Argentina y tendrá que enfrentar algunos de los desafíos que hablamos en el Foro", explicó Melconian en diálogo con Elonce TV."La sugerencia para el próximo Gobierno, para los que pasaron y para los que vendrán, es trabajar buscando estabilizar las cosas, para que crezca la economía y la gente pueda estar mejor", afirmó el economista y agregó: "el tema es, qué se piensa, cómo se hace y, cómo se gestiona. Las cosas que he presentado hoy, son cuestiones que ya están escritas y dichas. Son temas en los que no hay que inventar nada. Se debe tener una negociación muy seria y adulta con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y tiene que acompañar la política de los distintos partidos con consenso y buscar un equilibrio entre lo jurídico, lo económico y lo posible. Esa, es la fórmula", resaltó Melconian al hablar de los desafíos que tendrán los gobernantes a partir de diciembre próximo.El Foro Anual "Institucionalidad, Competitividad y Desarrollo Sustentable" es uno de los eventos más relevantes de la región. Reúne anualmente a destacadas personalidades y empresarios representativos de todos los sectores económicos y productivos y a referentes de organizaciones de la sociedad civil.Durante su disertación, Melconian señaló que es una dificultad para los empresarios, incrementar su planta de personal. Al ser consultado por tal afirmación, el economista dijo a Elonce que "la Ley Laboral es obsoleta. Fueron leyes extraordinarias hace 50 años cuando se crearon, pero ahora, entramos en un mundo en el que EE.UU y Alemania, tienen problemas para competir con los chinos. Es por eso, que nosotros no nos podemos encerrar en una caverna. Tenemos que tener leyes que nos permitan competir con los países de la región", remarcó. Elonce.com