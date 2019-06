Subsidios para compra de 0km: Tras muchas consultas anuncian que no se prorroga

Economía Analizan seguir con subsidios para compra de autos y sumar otros rubros

El plan oficial para estimular la venta de autos, denominado Junio 0km, no será prorrogado durante julio. Así lo confirmaron ayer voceros del Ministerio de Producción, donde fue diseñada esta propuesta de fuertes rebajas, que en algunos modelos superan los 230.000 pesos sobre el precio de lista. "No se estudia ninguna extensión del plan", dijo el ministro Dante Sica a su equipo de colaboradores. El costo fiscal de este plan es de 1.000 millones de pesos, si bien fuentes del sector estiman que las ventas adicionales podrían generar ingresos fiscales que terminen multiplicando por tres ese gasto.Tanto en las terminales automotrices como en las concesionarias hablan de una masiva afluencia de público a los salones de venta, por primera vez luego de muchos meses de una caída de ventas de 50% contra igual mes del año anterior. Pero si bien en las empresas no ocultan el alivio que les generó la mayor actividad, admiten que las ventas concretas de junio serán inferiores a las de mayo: hay por un lado una cuestión estadística, ya que junio es un mes con cinco días hábiles menos que mayo. Pero además, el incremento de las ventas no está siendo tan alto como para poder compensar esa diferencia."Lo que a mí me muestra la estadística es que estamos con un ritmo de ventas que arrojará entre 5.000 a 6.000 operaciones adicionales", dijo un importante concesionario, con acceso al sistema informático que mide el día a día de los patentamientos. "Pero el mes pasado fueron patentadas 36.700 unidades y difícilmente este mes podamos llegar a esa cifra. La buena noticia es que, sin el plan oficial, hubiéramos terminado junio patentando 8.500 unidades menos que en mayo, por la menor cantidad de días hábiles", agregó.En las terminales automotrices coinciden en que las consultas se multiplicaron, pero la traducción en boletos de venta y nuevas facturas es dispar. "Nosotros agotamos el cupo de unidades que teníamos en oferta", dijeron en una de las terminales japonesas. "Con el plan hubo muchas más consultas, de gente que se acercó a las concesionarias y también telefónicas. Ahora les estamos dando seguimiento".En una competidora, de origen francés, contaron que las ventas mejoraron, pero no en proporción a la cantidad de gente que consulta. "Las consultas se duplicaron, de modo que esperamos que este mes haya una mejora, que también se reflejará en las ventas del mes que viene", dijeron voceros de esa automotriz. "Pero la suba de ventas no es tan fuerte, probablemente". Otra competidora, con planta en la provincia de Buenos Aires, espera cerrar operaciones contra reloj. "Esperamos ver una mejora en los datos de cierre de junio", dijo uno de sus gerentes.En otra automotriz, de origen estadounidense, aseguran que van a vender el doble: "Los boletos de venta se duplicaron, pero los patentamientos recién se verán reflejados en el mes de julio", señalaron. En otra terminal de origen japonés (ya son tres en la Argentina) hablaban hasta el viernes pasado de un incremento de 28% en sus ventas. "Ese incremento se reflejará en los patentamientos de julio, que las concesionarias difundirán recién en agosto", afirmaron.El plan Junio 0km consiste en que el Estado les pague a las terminales agrupadas en la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) 1.000 millones de pesos para subsidiar autos y SUV's fabricados en el Mercosur, así como unidades de este tipo importadas de extrazona. A cambio, las terminales e importadores deben aportar otros $1.000 millones en descuentos. Llamativamente, las pick ups están afuera de este plan oficial, pese a que en el país se producen cuatro modelos: Ford Ranger, Toyota Hilux, VW Amarok y Nissan Frontier.Las ventas adicionales de este plan podrían generar ingresos vía impuestos que triplicarían el gasto, ya que la Argentina es el país del mudo que más impuestos cobra sobre la venta de vehículos 0km. Un modelo de producción nacional tiene 54,8% de impuestos, a los que se les debe sumar entre 5% y 7% por los gastos de patentamiento. Calculadora en mano, el concesionario hizo la siguiente cuenta: a un precio promedio de 800.000 pesos por unidad, una venta adicional de 6.000 unidades arrojaría impuestos por 3.000 millones de pesos. "Es el triple de lo que costó el plan al Estado", agregó.