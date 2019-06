Prohibición de fumigaciones: "Hay muchos puestos de trabajo en riesgo"

El titular de la Federación Agraria de Entre Ríos, Elvio Guía, dijo a Elonce TV que hay "un malestar bastante importante" debido a las prohibiciones reinantes en la provincia sobre las fumigaciones.



Indicó que la Provincia "están haciendo el decreto. Se ha demorado porque quieren justificar bien todo lo que respecta a salud y lo demás. Esperemos que esta o la próxima semana salga y podamos producir, que es lo que queremos".



El dirigente agropecuario hizo notar que "estamos en una fecha óptima de siembra de trigo. Hay que hacer los trabajos en la citricultura, empezar con el barbecho para el maíz y hoy tenemos casi 300.000 hectáreas paradas. Los productores no se quieren arriesgar para no tener problemas, que es lo más lógico, por alguna denuncia o algo por el estilo".



"Nadie quiere ir con la producción en contra de la salud. Se pueden hacer bien las dos cosas, responsablemente. El Estado debe estar presente para controlar. Es lo que estamos buscando", resaltó.



Finalmente, Guía expresó que "esos campos han quedado improductivos porque no se puede aplicar absolutamente nada, ni productos convencionales ni ecológicos. Es una pérdida muy grave, sobre todo en tambo y citricultura. Ni siquiera estamos hablando de la soja. Es un problema social, porque hay muchos puestos de trabajo en riesgo y familias esperando a ver qué hacemos".