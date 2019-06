Retiros voluntarios y despidos: Unilever se desprendió de 70 operarios en un año

Desde que se anunciaron 22 despidos el 11 de junio del año pasado, la empresa no paró de reducir su planta laboral, mediante un programa de retiros voluntarios. Este lunes anunció 16 cesantías. Las causas son la automatización de las líneas de producción, la caída del consumo y el alto costo impositivo del país. La planta ubicada en el Parque Industrial de Gualeguaychú, paralizó su producción el sábado pasado.El delegado de planta del sindicato de Químico y Petroquímico de Zárate, Mario Aguirre, confirmó a El Argentino que durante el turno de las 6 de la mañana de ayer, la empresa comunicó a sus empleados sobre 16 despidos y con posibilidades de más en el transcurso de la semana.Como contraparte, Aguirre, comentó que: "La empresa sigue exportando a Paraguay, Uruguay Brasil, pero nos dijeron que los despidos se dieron por la caída del consumo y el costos impositivo, y mientras esto siga así peligran más puestos de trabajo".Ayer cuando los trabajadores ingresaron al turno de la mañana, la gerencia de la empresa les anunció que por una cuestión de reorganización interna, debían despedir a 16 trabajadores."La ansiedad y la incertidumbre reina entre los trabajadores de Unilever. La empresa paró la producción el sábado pasado y desde entonces no se reanudó. Cuando llegaron compañeros del turno de las 6 de la mañana, les dijeron que no se iba a producir, llamaron a la comisión interna y desde la gerencia anunciaron el despido de 16 trabajadores. Ahora estamos en la puerta de la planta y vamos a volver a instalar la carpa", expresó el dirigente gremial.