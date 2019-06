El dólar baja pero el Banco Central apuesta a suba gradual

Los técnicos del BCRA proyectan que la inflación se mantendrá en torno al torno al 2% en los próximos meses y se buscaría que la divisa comience a reaccionar ante ese aumento y no siga cayendo.Para el BCRA, el tipo de cambio es todavía competitivo, aunque sus directivos no son partidarios de que siga sin acompañar la inflación.Según conversaciones que el presidente del BCRA, Guido Sandleris, mantuvo con directivos de bancos de primera línea, la brecha entre que no se aprecie demasiado el peso y que el dólar se escape destruyendo la confianza, es muy acotada.Los funcionarios recordaron ante banqueros que el dólar subió 1% en mayo pero el IPC de ese mes marcó 3,1%, fortaleciendo a la moneda local.Según los bancos, a Sandleris no se le escapa que si bien la tranquilidad de la divisa es funcional a las aspiraciones electorales y ayuda a contener la inflación, buscará que la divisa norteamericana no se desacople del aumento de precios.De acuerdo con los trascendidos para el BCRA la estrategia para planchar el tipo de cambio es acertada, pero no puede durar eternamente, porque estarían incursionando en el tan temido retraso cambiario.En el BCRA observan que el dólar subirá, pero poco, cuando terminen las liquidaciones del campo, que incrementan estacionalmente la oferta de divisas.De julio en adelante, cuando baje esa oferta de dólares, el BCRA espera una suba controlada que no se convierta en una pronunciada alza en la cotización, ante el riesgo electoral.